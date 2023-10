Wie groß ist das Geschäft mit der Rugby-Weltmeisterschaft?

Sponsoring, Videospiele und Eintrittskarten - was bringt dem Rugby die meisten Einnahmen und wie gut ist die Investition in den Sport?

Frankreich ist nach dem Sieg über Italien in der vergangenen Woche ins Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft eingezogen, und auch wenn es morgen in der K.o.-Phase auf harte Konkurrenz trifft, könnte man sagen, dass das Gastgeberland bereits als Sieger feststeht.

Vielleicht nicht der Sieger des eigentlichen Turniers (noch?), aber als Gastgeber können sich die Organisatoren der Weltmeisterschaft 2023 in Frankreich sicher die Hände reiben: Die Veranstaltung bringt dem Land einen beträchtlichen wirtschaftlichen Aufschwung.

Das Organisationskomitee der Rugby-Weltmeisterschaft Frankreich 2023 rechnet mit einem Gewinn von 40 Millionen Euro, der nach eigenen Angaben in den Sport zurückfließen und in CSR-Programme, die Infrastruktur und die Entwicklung des Rugbysports in Frankreich fließen soll.

Kein Wunder, dass die Organisatoren optimistisch sind: Für das Turnier wurden insgesamt 2,5 Millionen Eintrittskarten verkauft, deren Preise zwischen 10 und 950 Euro liegen.

Es wird erwartet, dass das Turnier 2023 - die zehnte Auflage - insgesamt 600 000 ausländische Besucher für einen durchschnittlichen Aufenthalt von zwei Wochen anzieht und der französischen Wirtschaft etwa 1 Milliarde Dollar (940 Millionen Euro) einbringt.

In einem zuvor veröffentlichten Bericht von Ernst & Young heißt es, dass das Turnier in Japan 2019 die größten wirtschaftlichen Auswirkungen in der Geschichte der Rugby-Weltmeisterschaft hatte und das BIP um 2,93 Milliarden Dollar (2,75 Milliarden Euro) erhöhte.

Fußball ist ein ganz anderes Spiel

Wenn man Rugby mit anderen kommerziellen Sportarten vergleicht, wird deutlich, welche Auswirkungen es hat. Der offensichtlichste ist der Fußball.

Die Rugby-Weltmeisterschaft gilt als eines der 20 wichtigsten Sportereignisse, während die Fußball-Weltmeisterschaft zu den drei wichtigsten gehört und somit vorhersehbar eine gigantische Summe einbringt.

"Man geht davon aus, dass World Rugby, die Organisatoren dieses besonderen Wettbewerbs, rund 500 Millionen Dollar mit dem Wettbewerb einnehmen können", so Simon Chadwick, Professor für Sport und geopolitische Wirtschaft an der Skema Business School in Paris.

"Im Vergleich zur FIFA brachte die Weltmeisterschaft 2022 in Katar den Organisatoren etwa 7,5 Milliarden Dollar ein", fügte er hinzu.

Woher kommt das Geld?

Während der finanzielle Wert des Fußballs den des Rugbys auf der Weltbühne in den Schatten stellen mag, ist die Wirkung, die durch den alten Rugger entsteht, nicht zu verachten.

Es gibt drei wichtige Faktoren, die dafür sorgen, dass die Bilanz der Rugby-Weltmeisterschaft alle vier Jahre positiv ausfällt, nachdem in den drei Vorbereitungsjahren enorme Ausgaben und Investitionen getätigt wurden.

In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sich die finanzielle und kommerzielle Attraktivität des Rugbysports erheblich verändern. Simon Chadwick Professor für Sport und geopolitische Ökonomie an der Skema Business School in Paris

Der größte Teil der Einnahmen stammt aus den Übertragungsrechten, dicht gefolgt von den Sponsorengeldern und den Einnahmen aus dem Ticketing und dem Merchandising.

Die Übertragungsrechte umfassen alles, von der Live-Übertragung von Spielen bis hin zu Zusammenschnitten von Highlights, Nachrichtenberichten und Social-Media-Clips.

Die große Frage lautet: Wie viele Augenpaare kann die Rugby-Weltmeisterschaft weltweit anziehen?

Davon hängt ab, wie viele Sponsoringverträge abgeschlossen werden können und wie viel der Veranstalter für die Übertragungsrechte verlangen kann.

"Bei den Übertragungen geht es um Hunderte von Millionen von Menschen", sagte Chadwick. "Aber wenn wir das mit globalen Sportarten wie den Olympischen Spielen oder der Fußballweltmeisterschaft vergleichen, geht es um Milliarden.

"Und wenn eine Sportart in der Lage ist, kommerziellen Partnern, Sponsoren, Fernsehsendern und Investoren Milliarden von Zuschauern zu bieten, wird sie plötzlich sehr attraktiv", sagte er.

Aus diesem Grund kann die Aufnahme in den olympischen Sport für eine Sportart wie Rugby eine äußerst lukrative kommerzielle Lebensader sein.

Rugby Union, die Sportart, die bei der Rugby-Weltmeisterschaft gespielt wird, ist erst seit 1995 professionell. Rugby Union war zwar schon früher bei den Olympischen Spielen vertreten - nämlich Anfang 1900 -, aber erst seit 2016 ist die Siebener-Variante, die mit sieben Spielern gespielt wird, eine offizielle olympische Disziplin.

Auch Sponsorenverträge werden nach derselben Logik geschlossen: Je mehr Menschen zuschauen, desto attraktiver ist ein Sponsoring für große Marken, die ihre Produkte und Dienstleistungen so vielen Menschen wie möglich präsentieren möchten.

In diesem Jahr sind Sponsoren wie Emirates, Mastercard und die französische Eisenbahngesellschaft SNCF dabei.

"Wir rechnen mit beträchtlichen Sponsoring-Einnahmen, vielleicht mehr als 100 Millionen US-Dollar durch das Sponsoring der Rugby-Weltmeisterschaft", sagte Chadwick.

In die Jugend investieren, um in den Sport zu investieren

Rugby als Investition mag zwar noch in den Kinderschuhen stecken, hat aber nach Ansicht von Professor Chadwick eindeutig Potenzial.

"Rugby befindet sich immer noch in einem Transformationsprozess", sagte er. "Es wird in Ländern wie den Vereinigten Staaten immer beliebter, und wir beginnen sogar, Teams und Wettbewerbe in Ländern wie China zu sehen."

"In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sich die finanzielle und kommerzielle Attraktivität des Rugbysports erheblich verändern", fügte er hinzu.

Einige europäische Private-Equity-Firmen sind bereits in den Sport eingestiegen, aber die meisten kommen von der anderen Seite des Atlantiks.

"Der US-Markt für Sport ist immer noch der größte der Welt, ein Drittel der weltweiten wirtschaftlichen Aktivität im Sport hat seinen Ursprung in den USA", sagte Chadwick. "Die Tatsache, dass die USA nun beginnen, sich für Rugby zu interessieren, und einen potenziellen kommerziellen Nutzen darin sehen, halte ich für bedeutsam."

Die neue Generation von Verbrauchern, Kinder, die heute sechs oder sieben Jahre alt sind, kommen zunehmend über ein Konsolenspiel zum ersten Mal mit dem Sport, einem Spieler oder einem Verein in Berührung. Simon Chadwick Professor für Sport und geopolitische Ökonomie an der Skema Business School in Paris

Bei Sportarten wie Rugby kann es allerdings Jahrzehnte dauern, bis sich eine Investition auszahlt, da sie auf einem langfristigen Engagement beruht.

"Nachhaltiges Engagement wird oft schon in der Kindheit aufgebaut. Das ist absolut entscheidend für die langfristige Gesundheit einer Sportart", so Chadwick. "Es ist erwiesen, dass für viele von uns, insbesondere in Europa, der erste Sport, die erste Mannschaft, der erste Spieler, das erste Spiel, das man je gesehen hat, hängen bleibt. Bis man 90 Jahre alt ist, ist das immer noch die eigene Mannschaft."

Dies führt dazu, dass die Fans ihrem Team jahrzehntelang treu bleiben und die Fanartikel kaufen.

Mit der großen Popularität von Videospielserien wie Fifa ändert sich jedoch die Grundlage für eine langfristige Bindung.

Das Unternehmen Electronic Arts, das Sportvideospiele entwickelt und veröffentlicht, hat im vergangenen Jahr 7,4 Milliarden Dollar, umgerechnet 6,75 Milliarden Euro, mit FIFA 23 verdient und damit Rekordumsätze erzielt.

"Die neue Generation von Verbrauchern, Kinder, die heute sechs oder sieben Jahre alt sind, kommen zunehmend über ein Konsolenspiel zum ersten Mal mit dem Sport, einem Spieler oder einem Verein in Berührung", so der Professor.

Chadwick sagt voraus, dass die Frage, wie beliebt oder erfolgreich ein bestimmter Spieler oder eine bestimmte Mannschaft in einem Spiel ist, die Beziehung der nächsten Generation zum Sport bestimmen wird.

Daher werden Investitionen in Videospiele für den Rugbysport wahrscheinlich immer lukrativer werden.

Giraffonomics: Wie eine übersinnlich begabte Giraffe zur Wirtschaft des Rugbysports beitragen kann

Ob Sie es glauben oder nicht, das Gleiche lässt sich auch über die Bedeutung der Natur für Rugby-Investitionen sagen.

Die französische Giraffe Obano reiht sich in die lange Liste der angeblich übersinnlichen Wesen ein, die Sportergebnisse vorhersagen können, und hat den Ausgang des ersten Spiels Frankreichs bei der diesjährigen Rugby-Weltmeisterschaft sowie des Spiels gegen Namibia am 21. September korrekt vorhergesagt. Und auch wenn es für manche nur ein farbenfroher, heiterer Moment ist, kann er tatsächlich dazu beitragen, die Zahl der Rugby-Fans weltweit zu erhöhen.

Glücksspiele sind in Europa nach wie vor legal und für viele Menschen auf dem Kontinent ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Es gibt zwar Vorschriften, aber Sponsoren von Glücksspielen bringen Geld in den Sport - in den ersten drei Wochen des Wettbewerbs wurden 45 Millionen Euro online gesetzt.

Und eine hellsichtige Giraffe, die in die Nachrichten kommt, kann dem Ganzen einen Schub geben.

"Es dient dazu, neue Zuschauer für den Wettbewerb zu begeistern, und einige dieser Leute werden bleiben", sagt Chadwick. "Sie werden zu Rugby-Fans fürs Leben, weil sie wissen, was im nächsten Monat passieren wird. Diese ganze Sache mit den Tieren, die die Ergebnisse vorhersagen, mag lustig erscheinen, aber es wird einige Leute geben, die sich wirklich dafür interessieren und Rugby-Fans bleiben werden.

Rugby erfreut sich seit Jahrzehnten einer stetig wachsenden Beliebtheit in der ganzen Welt.

Nach Angaben des Rugby World Cup spielen fast 9 Millionen Menschen in mehr als 130 Ländern regelmäßig Rugby. Kurz gesagt, wenn der Sport weiter wächst, kann auch das Interesse der Investoren steigen.

Aber wir können die Zukunft nicht vorhersagen... im Gegensatz zu einer bestimmten Giraffe, wie es scheint.