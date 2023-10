Rolls-Royce baut weltweit bis zu 2.500 Stellen ab

Von Euronews mit AFP

Das britische Unternehmen teilte mit, man wolle "fit für die Zukunft" werden.

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce will weltweit bis zu 2.500 Stellen streichen, um die Kosten zu senken.

Dies entspricht fast 6 Prozent der weltweiten Belegschaft von rund 42.000 Mitarbeitern.

Die Stellenstreichungen seien "die nächste Phase der mehrjährigen Transformation", so Rolls-Royce in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung.

"Wir bauen ein Rolls-Royce, das fit für die Zukunft ist", sagte CEO Tufan Erginbilgic in der Erklärung, "das bedeutet eine schlankere und effizientere Organisation, die unseren Kunden, Partnern und Aktionären Nutzen bringt."

Die am Dienstag vorgestellte Umstrukturierung beinhaltet die Zusammenführung der Abteilungen für Technik, Technologie und Sicherheit in ein einziges Team.

Rolls-Royce war im Jahr 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem das Unternehmen im Vorjahr einen großen Verlust erlitten hatte. Der Hersteller hatte stark unter der COVID-19-Pandemie und ihren enormen Auswirkungen auf den Luftfahrtsektor zu leiden.

Im Jahr 2022 rutschte der Konzern dann wieder tief in die roten Zahlen.

Im August dieses Jahres gab der Triebwerkshersteller einen Nettogewinn (Konzernanteil) von 1,2 Mrd. Pfund (1,38 Mrd. Euro) für das erste Halbjahr bekannt, verglichen mit einem Verlust von 1,6 Mrd. Pfund im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was insbesondere auf eine starke Abwertung von Devisenverträgen infolge des steigenden Dollarkurses zurückzuführen ist.

Erginbilgic, der Anfang des Jahres 2023 die Leitung von Rolls-Royce übernommen hatte, stellte Anfang des Jahres einen ehrgeizigen Umstrukturierungsplan vor, zu dem auch eine strategische Überprüfung gehört, um die Investitionen "auf die profitabelsten Möglichkeiten" auszurichten.