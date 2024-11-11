Hardliner Homan soll Trumps "Grenz-Zar" werden

Homan kündigt "humane" Umsetzung von Trumps Abschiebeplänen an.
Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, seinen früheren Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, Tom Homan, zum „Grenz-Zaren“ in seiner neuen Regierung zu machen.
Es wurde allgemein erwartet, dass dem Hardliner Homan eine derartige Position angeboten wird, nachdem Trump die größte Abschiebeaktion in der Geschichte des Landes angekündigt hatte.
Zusätzlich zur Aufsicht über die Außengrenzen im Norden und Süden des Landes sowie über die maritime und Luftsicherheit werde Homan für alle Deportationen illegaler "Aliens" zurück in ihre Herkunftsländer sein, erklärte Trump. Er hege keinen Zweifel, dass Homan einen "fantastischen und lang ersehnten Job" machen werde.
Eine solche Position braucht keine Bestätigung vom US-Senat.
Homan hat gegenüber dem US-Nachrichtensender Fox erklärt, dass die Einwanderungs- und Zollbehörde Trumps Vorhaben auf „humane Weise“ umsetzen werde.