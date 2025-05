Migration: Trump droht Mexiko mit höheren Zöllen

Von Euronews

Donald Trump wirbt bis zur letzten Minute um die Gunst der US-Wähler mit zwei seiner wichtigsten Wahlkampfthemen: Migration und Handelszölle.

Bei einer Kundgebung in Raleigh, North Carolina, einem der sogenannten "Swing States", versprach der ehemalige US-Präsident einen Zoll von 25 Prozent auf alle Waren aus Mexiko einzuführen, wenn das Land nicht dabei hilft, die Einwanderung in die USA zu verringern.

"Ich werde sie gleich am ersten Tag oder sogar noch früher darüber informieren, dass ich sofort einen Zoll von 25 Prozent auf alles erheben werde, was sie in die USA schicken, wenn sie dem Zustrom von Kriminellen und Drogen in unser Land nicht ein Ende setzen", erklärte Trump unter Bezugnahme auf Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Sein Vorschlag, so Trump, werde mit Sicherheit funktionieren, denn wenn die 25 Prozent Zölle nicht zum Erfolg führen, werde er sie auf 50 Prozent und dann auf 75 Prozent erhöhen.

Derzeit haben die USA ein Handelsabkommen mit Mexiko (und Kanada), das im Juli 2020 in Kraft tritt und nach dem die meisten Waren, die die Grenze zwischen den beiden Ländern passieren, zollfrei sind.

Nach Angaben des Office of the United States Trade Representative ist Mexiko sowohl der zweitgrößte Abnehmer von US-Waren (nach Kanada) als auch der zweitgrößte Lieferant (nach China).

Sollte Trump gewählt werden, hat er versprochen, verschiedene Zölle auf alle US-Einfuhren einzuführen, z. B. einen Zoll von 20 Prozent auf alle Waren aus allen Ländern, einen Zoll von 60 Prozent auf chinesische Produkte und sogar einen Zoll von 100 Prozent auf alle in Mexiko hergestellten Autos.

Er hat auch vorgeschlagen, die Bundeseinkommenssteuer durch Zölle zu ersetzen, eine Forderung, die von Steuerexperten angezweifelt wird, da es nahezu unmöglich wäre, die Einnahmeausfälle durch höhere Zölle auszugleichen.

Jeder Versuch, Einkommenssteuern durch Zölle zu ersetzen, birgt die Gefahr, dass die Steuerlast von wohlhabenderen Personen, die höhere Einkommenssteuern zahlen, auf einkommensschwächere Familien verlagert wird, die einen größeren Teil ihres Einkommens für den Kauf lebenswichtiger Güter aufwenden müssen.