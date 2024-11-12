Spanien: Müll und Ratten nach Überschwemmungen

Müllberge nach den Überschwemmungen in Spanien stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung dar, denn sie ziehen Ratten an.
Teile Spaniens sind vor kurzem von verheerenden Sturzfluten heimgesucht worden. Nun hat sich auf viele Straßen Spaniens Müll angesammelt, der Ratten anzieht und ein Gesundheitsrisiko für die Einwwohner darstellt.
In der Stadt Alfafar in Valencia wurden 83 Mülltonnen überflutet. Dabei wurde die Gesamtkapazität für die Müllabfuhr um ein Drittel reduziert.
Die örtlichen Behörden fordern deshalb, dass Militärlastwagen den Müll aus den betroffenen Gebieten zu Recycling- und Abfallentsorgungsanlagen bringen.
Obwohl die Anlagen nur 10 km entfernt sind, brauchen die Lastwagen aufgrund der Überlastung der Straßen derzeit drei Stunden, um dorthin zu gelangen.
Anhäufung von Müll ist ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko
Die Anhäufung von Müll hat ein Problem für die öffentliche Gesundheit geschaffen, das durch die Vermehrung von Ratten nach den Überschwemmungen noch verschärft wurde.
Rettungsteams in Valencia arbeiten gegen die Uhr, um die 32 noch vermissten Personen zu finden.
Die Suchmaßnahmen werden in den Küstengebieten der Region intensiviert, nachdem die Schleusen zwischen den Flüssen und dem Meer geöffnet wurden, um die Suche nach den Vermissten zu erleichtern. Landwirte unterstützen die Rettungsdienste.
Mehr als 220 Menschen kamen bei den Überschwemmungen ums Leben, Tausende haben ihr zu Hause verloren. In den Straßen türmt sich immer noch Schlamm und Schutt.