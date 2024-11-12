Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Spanien: Müll und Ratten nach Überschwemmungen

Frau blickt auf zerstörtes Hab und Gut nach verheerenden Sturzfluten in Teilen Spaniens
Frau blickt auf zerstörtes Hab und Gut nach verheerenden Sturzfluten in Teilen Spaniens Copyright  Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Von Euronews mit EBU
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button
Den Link zum Einbetten des Videos kopieren Copy to clipboard Link kopiert!

Müllberge nach den Überschwemmungen in Spanien stellen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung dar, denn sie ziehen Ratten an.

Teile Spaniens sind vor kurzem von verheerenden Sturzfluten heimgesucht worden. Nun hat sich auf viele Straßen Spaniens Müll angesammelt, der Ratten anzieht und ein Gesundheitsrisiko für die Einwwohner darstellt.

WERBUNG
WERBUNG

In der Stadt Alfafar in Valencia wurden 83 Mülltonnen überflutet. Dabei wurde die Gesamtkapazität für die Müllabfuhr um ein Drittel reduziert.

Die örtlichen Behörden fordern deshalb, dass Militärlastwagen den Müll aus den betroffenen Gebieten zu Recycling- und Abfallentsorgungsanlagen bringen.

Obwohl die Anlagen nur 10 km entfernt sind, brauchen die Lastwagen aufgrund der Überlastung der Straßen derzeit drei Stunden, um dorthin zu gelangen.

Anhäufung von Müll ist ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko

Die Anhäufung von Müll hat ein Problem für die öffentliche Gesundheit geschaffen, das durch die Vermehrung von Ratten nach den Überschwemmungen noch verschärft wurde.

Rettungsteams in Valencia arbeiten gegen die Uhr, um die 32 noch vermissten Personen zu finden.

Related

Die Suchmaßnahmen werden in den Küstengebieten der Region intensiviert, nachdem die Schleusen zwischen den Flüssen und dem Meer geöffnet wurden, um die Suche nach den Vermissten zu erleichtern. Landwirte unterstützen die Rettungsdienste.

Mehr als 220 Menschen kamen bei den Überschwemmungen ums Leben, Tausende haben ihr zu Hause verloren. In den Straßen türmt sich immer noch Schlamm und Schutt.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Überschwemmungen in Sizilien nach Starken Regenfällen

Hochwasser in Spanien: Wassermassen reißen über 30 Autos an Costa Brava in Fluss

Letzte Passagiere verlassen Hantavirus-Kreuzfahrtschiff auf Teneriffa