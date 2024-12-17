Nach Tanker-Unglück: Erdöl verschmutzt russische Küste

Nachdem am Wochenende zwei russische Öltanker in einem Sturm beschädigt worden waren, hat das bei dem Unfall ausgelaufene Erdöl nun die Küste erreicht. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs sind dutzende Kilometer der Küstenlinie im Süden der russischen Region Krasnodar verschmutzt. 260 Einsatzkräfte arbeiten daran, die Strände zu säubern.

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"Heute Morgen wurden bei der Überwachung der Küstenlinie Ölflecken entdeckt. Ölprodukte wurden über mehrere Dutzend Kilometer vom Dorf Veselovka im Bezirk Temryuk bis zum Dorf Blagoveshchenskaya in Anapa an die Küste gespült", erklärte Gouverneur Weniamin Kondratjew.

Über 3000 Tonnen Erdöl ins Meer gelaufen

Am Sonntag waren die beiden Tanker Volgoneft 239 und Volgoneft 212 in der Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer verbindet, in einen Sturm geraten. Insgesamt trugen sie rund 9200 Tonnen Masut an Bord. Dabei handelt es sich um einen hochsiedenden Destillationsrückstand von Erdöl, der zum Beispiel als Kraftstoff für Schiffe oder als Brennstoff für Dampflokomotiven dienen kann.

Eines der Schiffe brach bei dem Unglück entzwei. Ein Mensch kam ums Leben, die Besatzung der beiden Tanker musste gerettet werden. Expert:innen schätzen, dass mehr als 3000 Tonnen Erdöl ins Meer gelangt sein könnten.

Nach dem Unglück hatte Dr. Paul Johnston, Leiter der Greenpeace-Forschungslaboratorien, davor gewarnt, dass das Öl die Küste erreichen könnte. "Wenn es an Land getrieben wird, führt es zu einer Verschmutzung des Ufers, die nur sehr schwer zu beseitigen ist", so Dr. Johnston.

Sanktionen gegen russische Tanker

Mychajlo Podoljak, der den Leiter des ukrainischen Präsidialamtes berät, bezeichnete die Erdölverschmutzung als "großflächige Umweltkatastrophe" des Krieges und forderte schärfere Sanktionen gegen die russischen Tanker.

Erst vergangene Woche hatte die Europäische Union neue Sanktionen gegen Russland und die in die Jahre gekommenen Tanker verhängt. Schon im Vorfeld hatte die EU und die Schifffahrtsindustrie den Einsatz der schlecht gewarteten Schiffe kritisiert.