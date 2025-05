Netanjahu: USA-Reise, um mit Trump über "Sieg über Hamas" zu sprechen

Von Euronews mit AP

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Sonntagmorgen aus Tel Aviv in die Vereinigten Staaten gereist, wo er am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen wird.

Netanjahu sagte, die beiden würden über den "Sieg über die Hamas", den Kampf gegen den Iran und den Ausbau der diplomatischen Beziehungen zu arabischen Ländern sprechen.

Das Treffen wird das erste Treffen Trumps mit einem ausländischen Staatsoberhaupt sein, seit er für eine zweite Amtszeit ins Amt zurückgekehrt ist. Netanjahu sagte, dies sei ein "Zeugnis für die Stärke des israelisch-amerikanischen Bündnisses".

Offenbar will der israelische Ministerpräsident die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nach den angespannten Beziehungen während Bidens Amtszeit vertiefen.

„Ich glaube, dass wir sie in enger Zusammenarbeit mit Präsident Trump noch weiter und zum Besseren umgestalten können. Ich glaube, dass wir die Sicherheit stärken, den Kreis des Friedens erweitern und eine bemerkenswerte Ära des Friedens durch Stärke erreichen können“, so der israelische Ministerpräsident.

Netanjahu reist in die Vereinigten Staaten, obgleich gegen ihn im November letzten Jahres ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) erlassen worden war.

Der Haftbefehl erging gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Das Gericht hatte auch einen Haftbefehl gegen den Hamas-Führer Mohammed Deif erlassen.

Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören dem IStGH an und sind daher verpflichtet, Verdächtige, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, festzunehmen, wenn sie ihren Boden betreten. Die USA und Israel sind jedoch nicht Teil des Gerichtshofs.

An seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete Trump eine Reihe von Durchführungsverordnungen, darunter einen Gesetzentwurf, der die Möglichkeit von Sanktionen gegen den IStGH wieder einführen sollte. Der Gesetzentwurf wurde jedoch am Dienstag von den Demokraten im Senat blockiert.

Am Donnerstag erklärte der IStGH, er bedauere alle Versuche, die Unabhängigkeit, Integrität und Unparteilichkeit des Gerichtshofs zu untergraben.