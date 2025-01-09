WERBUNG

Das Video ist ein Auszug aus einer Rede von Jeffrey Sachs. Darin kritisiert er die US-Außenpolitik und untersucht die Beweggründe für die Invasion des Irak im Jahr 2003.

Dabei sagte Trump am Dienstag, dem 7. Januar (18. Januar), auf die Frage eines Reporters nach der Möglichkeit präventiver militärischer Aktionen gegen die iranischen Atomanlagen, dass er keine Fragen zu den militärischen Strategien und Taktiken der USA beantworten werde. „Ich spreche nicht darüber, es ist eine militärische Strategie“, sagte der US-Präsident.

Das Video, das Trump geteilt hat

Sachs sagt, dass der Grund für die Aufrufe des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Amerika zum Kriegseintritt zu bewegen, in der langjährigen Strategie von Netanjahu liegt, das Regime zu zerstören, welches Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah unterstützen.

„Woher kam dieser Krieg? Wissen Sie, was vor sich geht? Es ist sehr überraschend", sagt Sachs in dem Video über die US-Invasion im Irak. "Dieser Krieg ging tatsächlich von Netanjahu aus," fügte er hinzu.

„Ab 1995 hatte Netanjahu die Theorie, dass wir die Hamas und die Hisbollah loswerden könnten, indem wir die Regierungen stürzen, die diese Gruppierungen unterstützen, nämlich Irak, Syrien und den Iran. Und er versucht weiterhin unermüdlich, uns in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln, ob es heute oder diese Woche ist", sagte er.

„Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber er [Netanjahu] ist ein zutiefst dreckiger und schwarzherziger Mensch“, fuhr der Professor der Columbia University fort.

„Er hat uns in endlose Kriege verwickelt, und aufgrund seines Einflusses auf die US-Politik hat er sich durchgesetzt“, fügte Sachs hinzu.

Viele möchten wissen, ob Trump mit dem Iran verhandeln wird oder ob er die Strategie des maximalen Drucks anwendet, was die Wahrscheinlichkeit eines Militärschlags gegen Teheran erhöhen wird, und einige glauben, dass es sich um eine Kombination dieser Aktionen handeln könnte.

Zuvor hatte das Wall Street Journal am 13. Dezember (23. Dezember) berichtet, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump Optionen auslotet, darunter die Möglichkeit präventiver Luftangriffe, um den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern, ein Schritt, der, sollte er realisiert werden, Teherans traditionellen Ansatz der Eindämmung von Diplomatie und Sanktionen durchbrechen würde.