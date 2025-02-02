Trump erhebt Zölle gegen Kanada, Mexiko und China

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag (Ortszeit) eine Anordnung zur Verhängung strenger Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China unterzeichnet.

Der republikanische Präsident erklärte in den sozialen Medien, die Zölle seien notwendig, "um die Amerikaner zu schützen", und forderte die drei Länder auf, mehr zu tun, um die Herstellung und den Export von illegalem Fentanyl einzudämmen und eine illegale Einwanderung in die USA durch Kanada und Mexiko zu verringern.

Die Zölle könnten, wenn sie aufrechterhalten werden, die Inflation erheblich verschlimmern und möglicherweise das Vertrauen der Wähler untergraben: Trump hatte versprochen, die Preise für Lebensmittel, Benzin, Wohnungen, Autos und andere Waren zu senken.

Trump rief den wirtschaftlichen Notstand aus, um Zölle von 10 Prozent auf alle Einfuhren aus China und 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada erheben zu können. Aus Kanada importierte Energie, einschließlich Erdöl, Erdgas und Strom, wird demnach mit einem Steuersatz von 10 Prozent besteuert.

Die Maßnahme führte zu einem wirtschaftlichen Patt mit den beiden größten Handelspartnern der USA, Mexiko und Kanada, und stellte eine jahrzehntelange Handelsbeziehung auf den Kopf. Nun besteht die Möglichkeit harter Vergeltungsmaßnahmen seitens Kanada und den USA.

Der mexikanische Präsident ordnete umgehend Vergeltungszölle an, und der kanadische Premierminister kündigte an, sein Land werde ebenfalls Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Importe im Wert von bis zu 155 Mrd. USD erheben. China hat nicht sofort auf Trumps Maßnahmen reagiert.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte am Samstag, dass die kanadischen Zölle auf den Handel mit amerikanischem Alkohol und Obst im Wert von 30 Milliarden Dollar am Dienstag in Kraft treten werden, zeitgleich wenn die US-Zölle in Kraft treten. Er eröffnete seine Ansprache an die Kanadier mit einer an die amerikanischen Verbraucher gerichteten Botschaft.

"Die Zölle werden echte Konsequenzen für Sie, das amerikanische Volk, haben", sagte er, da sie zu höheren Preisen bei Lebensmitteln und anderen Waren führen würden.

Trudeau kanalisierte die Ansichten vieler Kanadier, die sich von ihrem Nachbarn und langjährigen Verbündeten verraten fühlten, und erinnerte die Amerikaner daran, dass kanadische Truppen an ihrer Seite in Afghanistan kämpften.

"Die Maßnahmen, die das Weiße Haus heute ergriffen hat, spalten uns, anstatt uns zusammenzubringen", sagte Trudeau und warnte auf Französisch, dass dies für viele Menschen "dunkle Zeiten" bringen könnte.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte, sie habe ihren Wirtschaftsminister angewiesen, eine Antwort zu geben, die Vergeltungszölle und andere Maßnahmen zur Verteidigung der mexikanischen Interessen umfasst.

"Wir weisen die Verleumdungen des Weißen Hauses, die mexikanische Regierung sei mit kriminellen Organisationen verbündet und habe die Absicht, sich in unser Territorium einzumischen, kategorisch zurück", schrieb Sheinbaum in einem Beitrag auf X.

"Wenn die Regierung der Vereinigten Staaten und ihre Behörden etwas gegen den hohen Fentanyl-Konsum in ihrem Land unternehmen wollten, könnten sie den Verkauf von Drogen auf den Straßen ihrer Großstädte bekämpfen, was sie nicht tun, und gegen die Geldwäsche angehen, die diese illegale Aktivität erzeugt, die der Bevölkerung so viel Schaden zugefügt hat."