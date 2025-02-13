Donald Trump führte am Mittwoch einige wichtige Telefongespräche: Zunächst rief er den russischen Präsidenten Wladimir Putin und fast unmittelbar danach den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an und sprach mit beiden über eine mögliche Fortsetzung der Friedensgespräche.

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Die Beendigung der diplomatischen Isolierung seines russischen Amtskollegen durch den US-Präsidenten und seine anschließende Erklärung, dass Trump und Putin vereinbart hätten, "sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten und auch die Länder des jeweils anderen zu besuchen", löste in Kyjiw und Europa Schockwellen aus und überschattete sachdienlichere Fragen, wie die von Trump angekündigte Aufstellung des Verhandlungsteams.

"Ich habe Außenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliffe, den nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz und den Botschafter und Sondergesandten Steve Witkoff gebeten, die Verhandlungen zu leiten. Ich bin überzeugt, dass sie erfolgreich sein werden", sagte Trump.

Witkoff war zuvor noch als Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten benannt worden, während der pensionierte General Keith Kellogg ursprünglich mit der Leitung des Ukraine-Russland-Stabs betraut war. Hat Trump seinen Gesandten gewechselt?

Armeegeneral im Ruhestand oder Immobilienmagnat?

Im Juli 2023, als er auf dem Weg in die Ukraine war, machte Kellogg erstmals auf sich aufmerksam, als er Washingtons Entscheidung, Streumunition nach Kyjiw zu schicken, mit den Worten verteidigte: "Wenn man die Entscheidung trifft, eine Nation im Krieg zu unterstützen, sollte man alle notwendigen Mittel bereitstellen, um ihn zu beenden. Krieg ist Krieg."

"Wenn Sie wollen, dass die Ukrainer gewinnen", sagte er, "dann geben Sie ihnen alles, was Sie können, für den Kampf", rief Kellogg damals aus.

Im November, nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen, ernannte Trump den Generalleutnant der US-Armee im Ruhestand zu seinem Sondergesandten für die Ukraine und Russland.

Im Juni berichtete Reuters, dass Kellogg und ein weiterer Top-Berater Trumps, Frederick H. Fleitz, vorschlugen, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen, wenn Kyjiw nicht zu Friedensverhandlungen mit Russland bereit sei. Berichten zufolge schlugen die beiden auch vor, die Frontlinien in ihrer derzeitigen Position einzufrieren und den NATO-Beitritt der Ukraine vom Tisch zu nehmen.

Keith Kellogg spricht während einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte zum Krieg in der Ukraine in Washington, 28. Februar 2023 AP Photo

Washington würde Moskau auch warnen, dass jede Weigerung zu verhandeln zu einer verstärkten Unterstützung der Ukraine durch die USA führen würde, sagte Kellogg in einem Interview.

Am vergangenen Mittwoch sagte Kellogg, er werde an der für diese Woche anberaumten Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, um über die Beendigung des Krieges zu sprechen. "Ich freue mich darauf, über (Trumps) Ziel zu sprechen, den blutigen und kostspieligen Krieg in der Ukraine zu beenden", schrieb Kellogg in einem Beitrag auf X.

Aber es war nicht der pensionierte US-Armeeoffizier, der nur wenige Tage vor der Sicherheitskonferenz nach Moskau reiste. Es war Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten, Witkoff.

Witkoff in Moskau

Am Dienstag besuchte Witkoff die russische Hauptstadt, um den US-Bürger Marc Fogel abzuholen, einen Lehrer, der dort über drei Jahre wegen Drogenbesitzes inhaftiert war.

Zuvor hatten einige Medien berichtet, dass ein Privatjet, der Witkoff gehört und in der Vergangenheit häufig von Trump genutzt wurde, in Moskau gelandet sei.

Zunächst dementierte Putins Sprecher Dmitri Peskow alle Berichte und erklärte, der Kreml habe keine Informationen über Witkoffs angebliche Ankunft.

Später räumte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, ein, dass der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow ein geplantes Treffen mit der US-Botschafterin Lynne Tracy gehabt habe. Sie äußerte sich nicht dazu, ob Witkoff ebenfalls an diesem Treffen teilnahm.

Präsident Donald Trump spricht, während Steve Witkoff, Sondergesandter für den Nahen Osten (links) und andere zuhören, in Washington, 3. Februar 2025 AP Photo

Unterdessen berichteten US-Medien, dass Witkoff weitere Treffen in der russischen Hauptstadt hatte. Nach Angaben des Fox-News-Moderators Sean Hannity hatte Witkoff während seines Aufenthalts in Moskau ein dreieinhalbstündiges Treffen mit Putin, bei dem es um die Freilassung Fogels ging.

Nach Angaben der New York Times kam Witkoffs Reise nach Moskau nicht völlig überraschend. Vor einigen Wochen soll Trump insgeheim Witkoffs Mandat über den Nahen Osten hinaus erweitert und ihn beauftragt haben, einen Verhandlungskanal mit Russland einzurichten und Möglichkeiten für eine "friedliche Beilegung des Krieges" auszuloten.

Mit seinem Karrierehintergrund in der Immobilienbranche verfügt Witkoff kaum über diplomatische Qualifikationen. Dennoch war er Anfang dieses Jahres Trumps "Mann im Raum" bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Geiselaustausch zwischen Israel und der Hamas. Er nahm der Seite des Biden-Beamten Brett McGurk und des katarischen Premierministers Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani teil.

Laut der "New York Times" trug sein "direkter, unverblümter und aggressiver Verhandlungsstil dazu bei, ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, in dessen Rahmen 33 von der Hamas festgehaltene Geiseln gegen etwa 1.000 palästinensische Gefangene ausgetauscht werden sollten".

Von München in den Nahen Osten

Es könnte auch sein, dass seine Verbindungen in den Nahen Osten ihm dabei helfen, die Abkommen zwischen der Ukraine und Russland auszuhandeln, insbesondere seine guten Beziehungen zu Katar und Saudi-Arabien.

Katar unterstützt die Ukraine zwar nicht militärisch und befürwortet auch keine Sanktionen gegen Russland, spielt seit 2023 aber eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Kyjiw und Moskau, um die Rückkehr der von Russland illegal aus den besetzten ukrainischen Gebieten deportierten Kinder zu erreichen.

Was Saudi-Arabien betrifft, so erklärte der Leiter von Selenskyjs Büro, Andrij Jermak Ende Januar, dass Vorbereitungen für einen Besuch des ukrainischen Präsidenten in Saudi-Arabien im Gange seien.

Jermak selbst traf Witkoff am 29. Januar anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Nazi-Todeslagers in Auschwitz, wo sie "die neuen Herausforderungen für die westliche Welt" besprachen.

Es bleibt unklar, welche konkreten Befugnisse Witkoff übertragen wurden und inwiefern sie sich von jenen des offiziellen US-Sondergesandten für Russland und die Ukraine, Kellogg, unterscheiden.

Es gibt jedoch immer mehr Anzeichen dafür, dass der Nahe Osten und nicht die Konferenz in München eine wichtige Rolle bei einer möglichen Einigung zur Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine spielen könnte.