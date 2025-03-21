Neue Befehle: Israel weitet Militäroperation in Gaza aus

Israels Verteidigungsminister hat erklärt, er habe dem Militär befohlen, tiefer in den Gazastreifen vorzudringen. Ziel ist es offenbar, die Freilassung der restlichen Geiseln in den Händen der Hamas zu erzwingen.

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Verteidigungsminister Israel Katz sagte, die Operationen im Gazastreifen würden "mit zunehmender Intensität fortgesetzt, bis die Geiseln von der Hamas freigelassen werden".

"Je länger die Hamas sich weigert, die Entführten freizulassen, desto mehr Gebiet wird sie an Israel verlieren", so Katz.

Die Hamas hält immer noch 59 Geiseln fest, von denen mindestens 35 tot sein sollen.

Vertriebene Palästinenser bewegen sich zwischen dem südlichen und dem nördlichen Gazastreifen entlang einer Küstenstraße, 21. März 2025 AP Photo

Die Hamas hat erklärt, sie werde die verbleibenden Geiseln nur im Gegenzug für einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen freilassen - wie es ursprünglich in der Waffenstillstandsvereinbarung vorgesehen ist, die nach mehr als einem Jahr der Vermittlung durch die Vereinigten Staaten, Ägypten und Katar erreicht worden war.

Seit dem Bruch der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am Dienstag sind fast 600 Palästinenser getötet worden.

Nach der Rückeroberung eines Teils des strategisch wichtigen Netzarim-Korridors, der den Gazastreifen in zwei Teile teilt, rückten die israelischen Truppen am Donnerstag weiter auf die nördliche Stadt Beit Lahiya und die südliche Grenzstadt Rafah vor.

Das Militär erklärte, es habe auch die Blockade des nördlichen Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, wieder in Kraft gesetzt.

Juristischer Ärger

Unterdessen erlitt Premierminister Benjamin Netanjahu einen Rückschlag bei seinem Versuch, den Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet zu entlassen.

Stunden, nachdem das Kabinett einstimmig die Entlassung von Ronen Bar beschlossen hatte, ordnete der Oberste Gerichtshof einen vorläufigen Stopp seiner Entlassung an, bis ein Berufungsverfahren abgeschlossen ist.

Das Gericht erklärte, dass es die Entlassung so lange aufschiebt, bis die Argumente gegen die Entlassung bis spätestens 8. April angehört werden können.

Netanjahus Büro hatte erklärt, dass Bar's Entlassung am 10. April wirksam werde, sie aber auch früher erfolgen könne, wenn ein Ersatz gefunden werde.

Der israelische Generalstaatsanwalt erklärte, das Kabinett habe keine Rechtsgrundlage für die Entlassung Bar's.

Israelis protestieren gegen die von Premierminister Benjamin Netanjahu geplante Entlassung des Leiters des internen Sicherheitsdienstes Shin Bet in Jerusalem, 20. März 2025 AP Photo

In einem Bericht des Shin Bet über den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, wurden Versäumnisse des Sicherheitsdienstes eingeräumt.

In dem Bericht heißt es jedoch auch, dass die Politik der Regierung Netanjahu die Bedingungen für den Angriff geschaffen hat.

Die Entscheidung, Bar zu entlassen, vertieft einen Machtkampf, bei dem es vor allem darum geht, wer die Verantwortung für den Hamas-Angriff von 2023 trägt.

Kritiker sehen darin einen Machtkampf des Ministerpräsidenten gegen einen unabhängigen Beamten. Zehntausende Israelis haben zur Unterstützung von Bar demonstriert, unter anderem vor Netanjahus Residenz.

Neben dem Bericht über den Hamas-Angriff ist Netanjahu Berichten zufolge auch unzufrieden darüber, dass der Shin Bet eine Untersuchung über Verbindungen zwischen einigen seiner engen Mitarbeiter und Katar eingeleitet hat.

Hamas-Angriff auf Israel

Der Krieg begann, als militante Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 in den Süden Israels eindrangen, etwa 1.200 Menschen töteten und 251 Geiseln nahmen.

Die meisten der Geiseln wurden im Rahmen von Waffenstillstandsvereinbarungen oder anderen Abkommen freigelassen.

Die israelischen Streitkräfte haben acht lebende Geiseln gerettet und die Leichen von Dutzenden weiterer Geiseln geborgen.

Menschen inmitten von Gebäuden, die während der israelischen Luft- und Bodenoffensive in Gaza zerstört wurden, 20. März 2025 AP Photo

Die israelische Vergeltungsoffensive hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen rund 49.000 Palästinenser getötet.

Israel behauptet, rund 20.000 Kämpfer getötet zu haben, ohne jedoch Beweise vorzulegen.

Auf dem Höhepunkt des Krieges wurden rund 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben. Das gesamte Gebiet wurde massiv zerstört.