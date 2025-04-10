Analysten hatten mit dem regionalen Comeback gerechnet, da die US-Aktien am Mittwoch an der euphorischen Wall Street einen ihrer besten Tage in der Geschichte erlebten und die Hoffnung der Anleger groß war, dass Trump die Zölle abmildern würde.

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Am Donnerstag sprang der japanische Leitindex Nikkei 225 im Vormittagshandel um 8,3 Prozent auf 34.353,17 Punkte und schoss gleich zu Beginn des Handels nach oben. Der australische S&P/ASX 200 kletterte um 4,7 Prozent auf 7.722,90. Der südkoreanische Kospi legte um 5,5 Prozent auf 2.419,37 zu. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 3,7 Prozent auf 21.003,84. Der Shanghai Composite stieg um 1,5 Prozent auf 3.232,86.

Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, bezeichnete die Reaktion als "von Angst zu Euphorie".

"Es ist jetzt ein überschaubares Risiko, vor allem, da die Wetten auf eine globale Rezession aufgelöst werden und die meisten asiatischen Exporteure einen großen Seufzer der Erleichterung ausstoßen", sagte er und bezog sich dabei auf die Zölle gegen China, die Trump beibehalten hat.

Von der Angst zur Euphorie

An der Wall Street legte der S&P 500 um 9,5 Prozent zu, ein Wert, der als gutes Jahr für den Markt gelten würde. Zuvor war er aufgrund von Befürchtungen, dass Trumps Handelskrieg die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte, gesunken. Doch dann kam das Posting in den sozialen Medien, auf das die Anleger weltweit gewartet und sich gewünscht hatten.

"Ich habe eine 90-tägige Pause genehmigt", sagte Trump, nachdem er die mehr als 75 Länder anerkannt hatte, die nach seinen Angaben über den Handel verhandelt und keine Vergeltungsmaßnahmen gegen seine jüngsten Zollerhöhungen ergriffen hatten.

Finanzminister Scott Bessent erklärte später gegenüber Reportern, dass Trump seine so genannten "reziproken" Zölle auf die meisten der größten Handelspartner des Landes aussetze, aber seine 10 %igen Zölle auf fast alle Importe weltweit beibehalte.

China bildete jedoch eine große Ausnahme: Trump erklärte, dass die Zölle auf seine Produkte auf 125 Prozent steigen würden. Das lässt weitere Ausschläge erwarten, die die Finanzmärkte verunsichern könnten. Der Handelskrieg ist noch nicht vorbei, und eine eskalierende Schlacht zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt kann viel Schaden anrichten. Auch die US-Aktien liegen immer noch unter dem Stand von vor einer Woche, als Trump an dem von ihm so genannten "Befreiungstag" weltweite Zölle ankündigte.

Doch zumindest am Mittwoch lag der Schwerpunkt an der Wall Street auf dem Positiven. Der Dow Jones Industrial Average schoss um 2.962 Punkte oder 7,9 Prozent in die Höhe. Der Nasdaq Composite machte einen Sprung von 12,2 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete seinen drittbesten Tag seit 1940.

Die Erleichterung kam, nachdem sich Zweifel daran eingeschlichen hatten, ob Trump sich um die finanziellen Schmerzen kümmert, die der US-Aktienmarkt aufgrund seiner Zölle erleidet. Der S&P 500, der Index, der in vielen Bilanzen im Mittelpunkt steht, lag zu Beginn des Tages fast 19 Prozent unter seinem vor weniger als zwei Monaten aufgestellten Rekord.

Das überraschte viele professionelle Anleger, die lange Zeit davon ausgegangen waren, dass ein Präsident, der sich über Rekorde für den Dow unter seiner Führung zu freuen pflegte, seine Politik zurücknehmen würde, wenn diese die Märkte ins Taumeln bringen würde.

Rallye holt S&P vom Bärenmarkt weg

Die Rallye vom Mittwoch hat den S&P 500 Index vom Rand eines so genannten "Bärenmarktes" weggezogen. So nennen es die Fachleute, wenn ein normaler Rückgang von 10 Prozent bei US-Aktien, wie er etwa alle Jahre vorkommt, in einen noch schlimmeren Rückgang von 20 Prozent übergeht. Der Index liegt jetzt 11,2 Prozent unter seinem Rekordstand.

Die Wall Street erhielt auch Auftrieb durch eine relativ reibungslos verlaufende Auktion von US-Schatzpapieren am Mittwoch auf dem Rentenmarkt. Zuvor hatten sprunghafte Anstiege der Treasury-Renditen den Markt verunsichert und auf zunehmende Anspannung hingewiesen. Trump selbst sagte am Mittwoch, er habe beobachtet, dass der Anleihemarkt "ein wenig mulmig" werde.

Analysten zufolge könnte der Anstieg der Renditen mehrere Gründe haben, darunter Hedge-Fonds und andere Anleger, die ihre Staatsanleihen verkaufen müssen, um Barmittel zu beschaffen und so die Verluste am Aktienmarkt auszugleichen. Auch Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten könnten ihre US-Staatsanleihen wegen des Handelskriegs verkaufen. Solche Aktionen würden die Preise für Staatsanleihen nach unten drücken, was wiederum ihre Renditen in die Höhe treiben würde.

Unabhängig von den Gründen, die dafür verantwortlich sind, erhöhen die höheren Renditen von Staatsanleihen den Druck auf den Aktienmarkt und treiben die Zinsen für Hypotheken und andere Kredite für US-Haushalte und Unternehmen in die Höhe.

Die Bewegungen sind besonders bemerkenswert, weil die Renditen von US-Schatzpapieren in der Vergangenheit in für den Markt beängstigenden Zeiten gesunken - und nicht gestiegen - sind, da diese Anleihen in der Regel als eine der sichersten Anlagen angesehen werden. Der starke Anstieg in dieser Woche hatte die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wieder auf den Stand von Ende Februar gebracht.

Nachdem sie sich am Morgen 4,50 Prozent genähert hatte, ging die 10-jährige Rendite nach Trumps Pause und der Auktion des Schatzamtes auf 4,34 Prozent zurück. Das ist immer noch ein Anstieg von 4,26 Prozent am späten Dienstag und von nur 4,01 Prozent am Ende der letzten Woche.

Im Energiehandel sank der US-Rohölpreis um 35 Cent auf $ 62,00 pro Barrel. Rohöl der Sorte Brent, der internationale Standard, fiel um 48 Cent auf $ 65,00 je Barrel.

Im Devisenhandel fiel der US-Dollar auf 146,82 japanische Yen von 147,38 Yen. Der Euro kostete 1,0966 $, nach 1,0954 $.