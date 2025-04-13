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Leibarzt: Trump "voll und ganz in der Lage" zur Ausübung des Präsidentenamts

DATEI - Präsident Donald Trump spielt während der Pro-Am-Runde des Bedminster Invitational LIV Golfturniers in Bedminster, NJ, am 28. Juli 2022.
DATEI - Präsident Donald Trump spielt während der Pro-Am-Runde des Bedminster Invitational LIV Golfturniers in Bedminster, NJ, am 28. Juli 2022. Copyright  Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Copyright Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Von Euronews mit AP
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Der US-Präsident unterzog sich am Freitag im Walter Reed National Medical Centre seiner jährlichen Untersuchung.

Laut einem am Sonntag vom Weißen Haus veröffentlichten Gesundheitsbericht ist Donald Trumps Arzt der Meinung, dass der US-Präsident "vollkommen fit" ist, um als Präsident und Oberbefehlshaber zu dienen.

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Marinekapitän Sean Barbabella, der Trump am Freitag medizinisch untersuchte, nannte den "aktiven Lebensstil" des US-Präsidenten und sagte, dieser trage "weiterhin erheblich" zu seinem allgemeinen Wohlbefinden bei.

In dem Bericht schrieb Barbabella, dass Trump "voll und ganz in der Lage ist, das Amt des Oberbefehlshabers und Staatschefs auszuüben", und hob die "ausgezeichnete" kognitive Gesundheit des ehemaligen Präsidenten hervor.

Der Bericht bestätigte, dass Trump eine perfekte Punktzahl von 30 von 30 erreichte, nachdem der US-Präsident direkt nach der Prüfung verkündet hatte, er habe "jede Antwort richtig".

Dem Bericht zufolge hat Trump seit seiner letzten Untersuchung als Präsident im Jahr 2020 20 Pfund abgenommen. Damals wog er 244 Pfund (110 kg), jetzt ist er bei 224 Pfund (101 kg).

Der US-Präsident ist ein begeisterter Golfer und sagte, er habe kürzlich Turniere in den Clubs, die ihm in Florida gehören, gewonnen.

Trump, der im Juni 79 Jahre alt wird, ist der älteste Mann, der je zum US-Präsidenten gewählt wurde.

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