Russlands Freunde: Taliban rein, Aserbaidschan und Armenien raus

Russland hat als erstes Land der Welt die Taliban als die herrschende Regierung in Afghanistan anerkannt. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es: "Wir glauben, dass der Akt der offiziellen Anerkennung der Regierung des Islamischen Emirats Afghanistan der Entwicklung einer produktiven bilateralen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in verschiedenen Bereichen Auftrieb geben wird."

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Die Taliban übernahmen im August 2021 nach dem Abzug der US- und NATO-Truppen die Kontrolle über Afghanistan und stürzten die vom Westen unterstützte Regierung. Weder die USA noch die EU haben die Gruppe offiziell anerkannt, und Washington stufte die Taliban als terroristische Organisation ein, genauer gesagt als "Specially Designated Global Terrorist" (SDGT).

Im Juli 2024 nannte der russische Präsident Wladimir Putin die Taliban "Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus", Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete sie als "vernünftige Menschen".

Mitglieder der Taliban stehen vor Fernsehbildschirmen, am Internationalen Wirtschaftsforum von St. Petersburg, Russland, teilnehmen, Mittwoch, 18. Juni 2025 AP Photo

Moskaus neue Verbündete

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion Moskaus in der Ukraine im Jahr 2022 hat der Kreml zunehmend die Zusammenarbeit u.a. mit Nordkorea und Iran gesucht, um wirtschaftliche und militärische Partnerschaften zu fördern.

Der Iran gehörte zu den ersten, die ihre Beziehungen zu Russland ausbauten. Teheran lieferte Tausende von Shahed-Angriffsdrohnen an Russland und gab dann die entsprechenden technologischen Pläne weiter, was es Moskau ermöglichte, eigene Produktionslinien aufzubauen.

Diese Drohnen werden in Russland in immer größeren Mengen hergestellt und spielen eine Schlüsselrolle bei den Bombenangriffen des Kremls auf ukrainische Städte, Infrastrukturanlagen und Zivilisten. Im Januar 2025 unterzeichneten Russland und der Iran einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft, der von Wladimir Putin als "echter Durchbruch" in den bilateralen Beziehungen gepriesen wurde.

Als Israel und später die Vereinigten Staaten eine Luftangriffskampagne gegen iranische Ziele begannen, kam Moskau nicht, um einen Verbündeten zu unterstützen, und war nicht willens oder in der Lage, etwas Substanzielleres als diplomatische Gesten anzubieten.

Wladimir Putin bezeichnete die US-Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen als "unprovozierte Aggression" ohne "Grundlage oder Rechtfertigung" inmitten seines eigenen unprovozierten totalen Krieges gegen die Ukraine im vierten Jahr seines Bestehens.

Präsident Wladimir Putin, links, begrüßt den iranischen Außenminister Abbas Araghchi vor ihren Gesprächen im Kreml in Moskau, Russland, Montag, 23. Juni 2025. AP Photo

Ende letzten Jahres, als iranische Drohnen und Technologie Russland der Besetzung der gesamten Ukraine oder auch nur der Regionen Luhansk und Donezk, die Moskau seit 2014 angreift, nicht näher brachten, schaltete der Kreml einen weiteren Verbündeten ein.

Diesmal kam die Unterstützung nicht in Form von Technik oder Ausrüstung, sondern in Form von Bodentruppen.

Nordkorea schickte Zehntausende von Soldaten zur Unterstützung der russischen Truppen, die die ukrainischen Streitkräfte nach dem überraschenden Einmarsch Kiews im August 2024 nicht aus der russischen Region Kursk zurückdrängen konnten.

Im Herbst letzten Jahres hatte Nordkorea zunächst 11.000 Soldaten nach Russland entsandt. Rund 4 000 dieser nordkoreanischen Soldaten wurden nach Angaben westlicher Beamter bei dem Einsatz getötet oder verletzt, doch hat sich die Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau seitdem noch verstärkt.

Nordkorea will diese Zahl nun verdreifachen und zusätzlich bis zu 30.000 Soldaten zur Verstärkung der Moskauer Truppen entsenden.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes könnten diese neuen Truppen in den kommenden Monaten in Russland eintreffen.

Präsident Wladimir Putin, links, und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, rechts im Vordergrund, bei der offiziellen Begrüßungszeremonie auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang. AP Photo

Moskaus ehemalige Verbündete

Während sich Russland in der Ukraine festfährt, verliert es allmählich seinen Einfluss im ehemaligen sowjetischen Raum. Die auffälligste Entwicklung in diesem Sinne ist der Verlust der jahrzehntelangen Vormachtstellung Russlands in der Südkaukasusregion.

Im September 2023 erlangte Aserbaidschan nach einem jahrzehntelangen Konflikt mit Armenien, in dem Russland eine zentrale Rolle spielte, nach einer blitzschnellen Militärkampagne die vollständige Kontrolle über die Region Karabach zurück.

Fast zwei Jahre später schreiben Eriwan und Baku abseits von Russland Geschichte, indem sie sich auf den Text eines Friedensabkommens einigen und ihre Beziehungen nach einem blutigen Konflikt, dessen Ende bis vor kurzem nicht absehbar war, normalisieren. Und obwohl der Weg, der vor ihnen liegt, für beide Länder noch eine Herausforderung darstellt, scheint der Weg klar zu sein und schließt nun die Türkei ein, nicht aber Russland, das seit den 1990er Jahren die Fäden der massiv in den Konflikt verwickelten Länder zieht.

Die Beziehungen Moskaus sowohl zu Baku als auch zu Eriwan waren noch nie so schlecht wie heute.

Präsident Wladimir Putin, Mitte, der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew, links, und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan bei einer Pressekonferenz, Nov. 2021 AP Photo

Aserbaidschan und Russland

Im Dezember letzten Jahres stürzte ein Passagierflugzeug der Azerbaijan Airlines auf dem Flug von Baku nach Grosny, der regionalen Hauptstadt der russischen Republik Tschetschenien, ab. Nach Angaben der aserbaidschanischen Behörden wurde das Flugzeug versehentlich von der russischen Luftabwehr beschossen und versuchte dann, im Westen Kasachstans zu landen, als es abstürzte und 38 der 67 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Putin entschuldigte sich bei Alijew für das, was er einen "tragischen Vorfall" nannte, ohne jedoch die Verantwortung dafür anzuerkennen. Alijew warf Moskau vor, den Vorfall "vertuschen" zu wollen, und forderte, die Verantwortlichen zu bestrafen.

Doch die Beziehungen zwischen den ehemaligen Verbündeten haben sich seitdem nur verschlechtert.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj schüttelt dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft die Hand, 1. Juni 2023. AP Photo

Im Mai lehnte Alijew die Teilnahme an der russischen Parade zum Tag des Sieges in Moskau zusammen mit anderen Führern ehemaliger sowjetischer Staaten ab. Später im selben Monat besuchte ein ukrainischer Außenminister Baku, ein Zeichen für engere Beziehungen zu Kiew.

Die Spannungen eskalierten in der vergangenen Woche rapide, als die russische Polizei in Jekaterinburg, der viertgrößten Stadt Russlands, eine Razzia in den Häusern mehrerer ethnischer Aserbaidschaner durchführte, die nach Angaben der Behörden Teil einer Untersuchung von Morden war, die Jahrzehnte zurücklagen. Die Brüder Huseyn und Ziyaddin Safarov starben bei den Razzien, und mehrere andere ethnische Aserbaidschaner wurden schwer verletzt.

Baku reagierte schnell und entschieden, indem es zunächst geplante russische Staatsbesuche absagte, den russischen Botschafter in Baku aus Protest einbestellte und dann russische Kulturveranstaltungen absagte. Die Gegenreaktion gipfelte jedoch darin, dass die aserbaidschanischen Behörden eine Razzia in den Büros der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik Aserbaidschan durchführten, die der Rossiya Segodnya gehört, die ihrerseits im Besitz der russischen Regierung ist und von dieser betrieben wird. Gegen den Geschäftsführer und den Chefredakteur wurde eine viermonatige Haftstrafe verhängt.

Am selben Tag führte der aserbaidschanische Präsident ein Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen, was den Kreml noch mehr verärgerte. Wolodymyr Zelenskyy sagte, er habe Baku seine Unterstützung zugesagt, „in einer Situation, in der Russland aserbaidschanische Bürger schikaniert und die Republik Aserbaidschan bedroht“.

Kurz darauf veröffentlichte eine aserbaidschanische Nachrichtenagentur eine Aufnahme, die angeblich darauf hindeutet, dass das russische Militär den Raketenangriff auf den AZAL-Flug 8243 befohlen hat.

Die aserbaidschanische Nachrichtenagentur Minval behauptet, einen "anonymen Brief ... mit Zeugenaussagen, Audioclips und technischen Details" erhalten zu haben, der auf "technische Mängel in der damals verwendeten Kommunikationsausrüstung" hinweist. Das Blatt machte keine näheren Angaben dazu, wann der angebliche Brief abgeschickt worden war.

Drei Tage nach dem Absturz erklärte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew in einer Ansprache an die Nation: "Wir können mit absoluter Klarheit sagen, dass das Flugzeug von Russland abgeschossen wurde (...) Wir sagen nicht, dass dies absichtlich geschah, aber es geschah."

Armenien und Russland

Aserbaidschans Blitzaktion in Karabach im Jahr 2023 hat Armenien vor Augen geführt, was die Regime Syriens und Irans später herausgefunden haben: Russland springt nicht mehr ein, um seine Verbündeten zu unterstützen, wenn diese es brauchen. Militärexperten fügen hinzu, dass Russland seit Februar 2022 auch nicht mehr in der Lage ist, dies zu tun, da alle seine Ressourcen und Truppen durch Moskaus groß angelegte Invasion in der Ukraine blockiert sind.

Wenige Wochen nach der Operation Aserbaidschans ratifizierte Armenien das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, der im März 2023, ein halbes Jahr bevor sich Eriwan der Gerichtsbarkeit des Haager Gerichtshofs unterwarf, einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin wegen des Verdachts der illegalen Abschiebung von Hunderten oder mehr Kindern aus der Ukraine erlassen hatte.

Im Jahr 2024 fror Armenien in einer beispiellosen Entwicklung seine Teilnahme an der vom Kreml geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit - Moskaus Antwort auf die NATO - ein.

Und ein Jahr später, Anfang 2025, verabschiedete das armenische Parlament einen Gesetzesentwurf, mit dem der Prozess des Beitritts zur Europäischen Union eingeleitet werden sollte - ein für Moskau letztlich feindlicher Schritt.

Moskau hat versucht, die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Verbündeten zu verbessern. Der russische Außenminister Sergej Lawrow besuchte Eriwan am 20. und 21. Mai 2025 und signalisierte damit die Absicht des Kremls, die Beziehungen zu Armenien zu stabilisieren und zu stärken.

Wenige Tage danach besuchte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, Armenien und unterzeichnete ein Partnerschaftsabkommen mit den Behörden in Eriwan. Nach Angaben des armenischen Außenministers haben die beiden Seiten nicht nur die Verhandlungen über die neue Partnerschaftsagenda abgeschlossen, sondern - was vielleicht noch wichtiger ist - Konsultationen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit eingeleitet, "um die Zusammenarbeit an die aktuellen Herausforderungen anzupassen".

Der wichtigste Besuch fand jedoch nicht in Eriwan, sondern in der Türkei statt. Während der russische Außenminister in Eriwan weilte, traf sich der armenische Premierminister in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten.

In einem Szenario, das zuvor als unvorstellbar galt, erörterten Präsident Erdogan und Nikol Pashinyan mögliche Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien. Zwischen den beiden Ländern bestehen keine formellen diplomatischen Beziehungen, und für Pashinyan war es der erste "Arbeitsbesuch" in der Türkei.

Armenien strebt die Wiedereröffnung einer gemeinsamen Grenze mit der Türkei an, die dazu beitragen würde, die Isolation des Landes zu beenden. Die Türkei, ein enger Verbündeter Aserbaidschans, schloss 1993 ihre Grenze zu Armenien, um ihre Solidarität mit Baku im Karabach-Konflikt zu bekunden.

Angesichts der beispiellosen Eskalation zwischen Aserbaidschan und Russland sagte Erdogan, er werde die Friedensbemühungen Armeniens mit Aserbaidschan unterstützen.

Die Bedeutung dieser Erklärung und dieser Demonstration, wie sich das diplomatische Blatt nicht nur in der Südkaukasusregion, sondern auch darüber hinaus mit möglichen Auswirkungen bis hin zu Russlands Einmarsch in der Ukraine wendet, ist kaum zu überschätzen.