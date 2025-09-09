Schweineköpfe vor Pariser Moscheen mit Aufschrift "Macron" gefunden

Neun Schweineköpfe wurden am Dienstagmorgen vor mehreren Moscheen in Paris und der Region Île-de-France entdeckt, einige mit der Aufschrift "Macron", wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte.

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Vier dieser Schweineköpfe - ein Tier, das im Islam als unrein gilt - wurden in den 15., 18. und 20. Arrondissements der Hauptstadt gefunden, weitere in Petite Couronne, in Montrouge, Malakoff und Montreuil.

Im 15. Arrondissement , wurde der Schweinekopf gegen 5.45 Uhr von einem Gläubigen entdeckt. Die Überwachungskamera der Moschee zeigte, dass eine Person den Kopf gegen 3 Uhr morgens abgelegt hatte. Der Verdächtige war "schwarz gekleidet und trug eine Maske", wie der Bürgermeister des Arrondissements, Philippe Gonjon, berichtete.

Verbindung zu früheren Vorfällen

Im sozialen Netzwerk X verurteilte der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez "abscheuliche Taten" und sagte, dass "sofort eine Untersuchung eingeleitet" worden sei.

Diese wurde der Kriminalbrigade der Pariser Polizeipräfektur wegen "öffentlicher Aufstachelung zu Hass oder Gewalt und erschwerter Gewalt aufgrund von Rasse, Herkunft oder Religion " übertragen.

"Es ist offensichtlich, dass eine Aktion solchen Ausmaßes, die zwangsläufig von mehreren Personen durchgeführt wurde, Fragen aufwirft", sagte der Präfekt, der die Taten mit früheren Aktionen in Verbindung bringt. Bei diesem früheren Vorfällen lagen häufig ausländerfeindliche oder antisemitische Motive zugrunde - insbesondere die Tags mit Davidsternen in Paris im Herbst 2023 oder mit roten Händen am Holocaust-Mahnmal im Mai 2024. Der Präfekt von Paris mahnte jedoch zur Vorsicht.

"Unfassbare Feigheit", so Bruno Retailleau

Präsident Emmanuel Macron traf sich mit Vertretern der muslimischen Gemeinschaft in Paris, um ihnen seine Unterstützung zuzusichern.

Im sozialen Netzwerk X verurteilte der Innenminister Bruno Retailleau "unerträgliche Provokationen".

"Gotteshäuser anzugreifen, ist von unergründlicher Feigheit", erklärte er.

Der Rektor der Großen Moschee von Paris, Chems-Eddine Hafiz, bedauerte "eine neue und traurige Etappe im Aufstieg des antimuslimischen Hasses".

"Die Große Moschee von Paris verurteilt auf das Schärfste die islamfeindlichen Akte, die heute Nacht verübt wurden", die "darauf abzielen, unsere nationale Gemeinschaft zu spalten", erklärte er in einer Erklärung und forderte "ein Bewusstsein und eine nationale Solidarität gegen diesen gefährlichen Kurs".

Zwischen Januar und Mai 2025 verzeichneten antimuslimische Handlungen in Frankreich einen Anstieg von 75 % gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2024, wobei sich die Angriffe, die sich direkt gegen Personen richteten, verdreifachten, wie aus den im Juli veröffentlichten Daten des Innenministeriums hervorgeht.

In Frankreich leben zwischen fünf und sechs Millionen praktizierende und nicht praktizierende Muslime, was den Islam zur zweitgrößten Religion des Landes und die französische muslimische Gemeinschaft zur größten in Europa macht.