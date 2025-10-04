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Russischer Angriff auf Personenzug in der Ukraine - Mindestens 30 verletzte

Auf diesem Foto ist ein Personenzug zu sehen, der nach einem russischen Drohnenangriff in Flammen steht
Auf diesem Foto ist ein Personenzug zu sehen, der nach einem russischen Drohnenangriff in Flammen steht Copyright  AP/Ukrainian Railway Press Office
Copyright AP/Ukrainian Railway Press Office
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am Zuletzt aktualisiert
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Bei einem Angriff auf einen Personenzug in der Ukraine sind mindestens 30 Menschen verletzt worden. Der ukrainische Präsident bezeichnete den Vorfall als "brutal".

Russische Drohnen haben einen Personenzug und einen Bahnhof in der Region Sumy getroffen und dabei mindestens 30 Menschen verletzt.

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Angriff als "brutal“ .

"Derzeit wissen wir, dass es mindestens 30 Verletzte gibt", darunter Passagiere und Eisenbahnmitarbeiter, fügte der ukrainische Präsident in einer Nachricht hinzu, die von einem Video begleitet war, das einen zerstörten und ausgebrannten Waggon zeigte. Bislang wurden keine Todesopfer gemeldet.

"Die Russen müssen gewusst haben, dass sie Zivilisten ins Visier nahmen", fügte er hinzu. "Das ist Terrorismus, den die Welt nicht ignorieren darf."

Laut dem Regionalgouverneur Oleg Chryhorow wurde ein Zug getroffen, der von Schostka in der Region Sumy nach Kyjiw unterwegs war.

Der Ort des Angriffs liegt etwa 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Moskau hat seine Luftangriffe auf die Eisenbahninfrastruktur der Ukraine verstärkt und sie in den letzten zwei Monaten fast täglich getroffen.

Die Welle neuer nächtlicher Angriffe der russischen Armee führte zu Stromausfällen in etwa 50.000 Haushalten in der Region Tschernihiw im Norden der Ukraine.

Die ukrainische Armee gab außerdem bekannt, dass sie eine wichtige Ölraffinerie in der Region Leningrad im Nordwesten Russlands getroffen habe.

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