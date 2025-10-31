Selenskyj: Russland sendet "170.000 Soldaten für Vorstoß in Donezk"

Russland hat rund 170.000 Soldaten in der ostukrainischen Region Donezk stationiert, wo es versucht, die Hochburg Pokrowsk einzunehmen, um den Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag.

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"Die Lage in Pokrowsk ist schwierig", betonte Selenskyj und wies gleichzeitig die jüngsten russischen Behauptungen zurück, wonach die zerstörte Stadt nach mehr als einem Jahr der Kämpfe umzingelt sei.

Er räumte ein, dass einige russische Einheiten in die Stadt eingedrungen seien, betonte aber, dass die ukrainischen Verteidiger dabei seien, sie zu vertreiben.

"Es gibt Russen in Pokrowsk", so Zelenskyy bei einem Medienbriefing in Kyjiw. "Sie werden vernichtet, schrittweise vernichtet, denn wir müssen unser Personal schützen."

Bei früheren Belagerungen in den fast vier Jahren seit dem Beginn der russischen Invasion hat sich die Ukraine aus einigen Gebieten zurückgezogen, um keine Truppen zu verlieren. Die ukrainischen Streitkräfte sind gegen die größere russische Armee hoffnungslos unterbesetzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor kurzem behauptet, dass die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld erhebliche Fortschritte machen, obwohl sie nur langsam vorankommen und viel Geld für Truppen und Waffen ausgeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy nimmt an einer Pressekonferenz in Kiew teil, 31. Oktober 2025 AP Photo

Putin versucht, die Vereinigten Staaten, die ihn zu einem Friedensabkommen bewegen wollen, davon zu überzeugen, dass die Ukraine der russischen militärischen Übermacht nicht standhalten kann.

Er betonte auch, dass Russland seine nuklearen Fähigkeiten verbessert hat, während er sich weigert, von den legitimen Kriegszielen seines Landes abzurücken.

Ukraine behauptet Treffer auf russische Öleinrichtungen

Die Ukraine schlägt zurück, indem sie Ziele in Russland angreift, um die Militärlogistik zu stören und die russische Zivilbevölkerung die Auswirkungen des Krieges spüren zu lassen.

Seit Anfang des Jahres habe die Ukraine über 160 erfolgreiche Langstreckenangriffe auf russische Ölförder- und Raffinerieanlagen durchgeführt, erklärte der Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes, Vasyl Maliuk, gegenüber Reportern bei dem Briefing.

Allein im September und Oktober habe die Ukraine 20 Angriffe auf russische Öleinrichtungen durchgeführt, so Maliuk.

Ein ukrainischer Kommandeur blickt durch ein Nachtsichtgerät, bevor Langstreckendrohnen des Typs Liutyi von einem ungenannten Ort aus starten, 14. Oktober 2025 AP Photo

Er behauptete, die Angriffe hätten zu einem Rückgang der Ölprodukte auf dem russischen Inlandsmarkt um 20 % geführt und den Betrieb von 37 % der russischen Ölraffineriekapazität vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Behauptungen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

"Wir ruhen uns natürlich nicht auf unseren Erfolgen aus. Es gibt viele neue Perspektiven und neue Ansätze in dieser Arbeit", so Maliuk. "Dazu gehören neue Ausrüstung, neue Kampfeinheiten und neue Methoden und Kommunikationsmittel."

In diesem Jahr habe die Ukraine fast die Hälfte der hochentwickelten russischen Pantsir-Luftabwehrsysteme zerstört, die ukrainische Langstreckendrohnen gestoppt hätten.

Er wies auch darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen Jahr eine der fortschrittlichen neuen russischen Hyperschallraketen, die mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit fliegen kann, zerstört haben, indem sie sie auf einer Militärbasis in Russland am Boden aufschlugen.

Der Oreshnik-Flugkörper, der Ende letzten Jahres von Putin als unverwundbar für Luftabwehrsysteme und als bahnbrechende Waffe angepriesen wurde, wurde laut Maliuk auf dem militärischen Schießplatz Kapustin Yar in der Nähe des Kaspischen Meeres im Südwesten Russlands, etwa 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, getroffen.

Putin erklärte vor einem Jahr, die Rakete sei bei einem Angriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro eingesetzt worden, einige Monate nachdem Maliuk behauptet hatte, die Ukraine habe eine dieser Raketen zerstört.

UN meldet Anstieg der ukrainischen Zivilopfer

Unterdessen schlugen russische Drohnen über Nacht in Wohnhäuser in der nordöstlichen Stadt Sumy ein, wobei 11 Menschen, darunter vier Kinder, verletzt wurden, und trafen auch die Energieinfrastruktur der südlichen Region Odesa, wie die Behörden am Freitag mitteilten.

Der Krieg war in diesem Jahr für die Zivilbevölkerung tödlicher als im Jahr 2024, mit einem Anstieg der Opferzahlen um 30 %, sagte der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Matthias Schmale, am Freitag.

Die fast täglichen Luftangriffe Russlands auf ukrainische Energieerzeugungs- und -verteilungsanlagen seien besonders besorgniserregend, da für den Winter ein viel kälterer Winter als im letzten Jahr vorhergesagt werde, sagte Schmale bei einem Briefing in Genf.

Rettungskräfte löschen einen Brand in Sumy, 31. Oktober 2025 AP Photo

Die ukrainischen Städte verfügen über eine zentralisierte öffentliche Infrastruktur für die Versorgung mit Wasser, Abwasser und Heizungsanlagen, und die UNO befürchtet, dass die Verweigerung dieser Dienstleistungen für Menschen in Hochhäusern in Städten nahe der Frontlinie "zu einer großen Krise führen könnte", so Schmale.

"Die Zerstörung von Energieerzeugungs- und -verteilungskapazitäten zu Beginn des Winters hat eindeutige Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und ist eine Form des Terrors", sagte er.

Außerdem fehlt der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen das Geld, um auf die akuten Bedürfnisse zu reagieren, da die Mittel für die Ukraine von über 4 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) im Jahr 2022, dem Jahr des russischen Einmarsches in die Ukraine, auf 1,1 Milliarden Dollar (950 Millionen Euro) in diesem Jahr zurückgegangen sind, so Schmale.