Dick Cheney, einst der mächtigste und polarisierendste Vizepräsidenten in der Geschichte der USA und ein führender Befürworter der US-Invasion im Irak war, ist am 4. November 2025 im Alter von 84 Jahren gestorben.

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Cheney war der oberste Befehlshaber der US-Truppen während der Präsidentschaft von George W. Bush.

Cheney verteidigte die Überwachung, Inhaftierung und gar Folter, die als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 eingesetzt wurden.

Vizepräsident Dick Cheney mit Präsident George W. Bush, 2. September 2004 CHARLES DHARAPAK/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Als Überlebender von fünf Herzinfarkten erklärte Cheney - der in jungen Jahren viel geraucht hatte und an einer Herzkrankheit litt - 2013, dass er nun jeden Morgen "mit einem Lächeln auf dem Gesicht aufwache und dankbar für das Geschenk eines neuen Tages" sei. Er hatte auch berichtet, dass er die drahtlose Funktion seines Defibrilators schon vor Jahren abschalten ließ, weil er befürchtete, Terroristen könnten seinem Herzen aus der Ferne einen tödlichen Schock versetzen.

In seiner Amtszeit war die Vizepräsidentschaft alles anderes als nur zeremoniell. In den Bereichen Irak, Terrorismus, präsidiale Befugnisse, Energie und anderen Eckpfeilern setzte er aus dem Hintergrund seine konservativen Agenda durch.

Dick Cheney im Weißen Haus, 4. November 1975 AP Photo

Mit einem scheinbar ständigen Schmunzeln scherzte Cheney über seinen Ruf als hinterhältiger Manipulator.

"Bin ich das böse Genie in der Ecke, das niemand aus seinem Loch kommen sieht?", fragte er. "Eigentlich ist das eine nette Art zu arbeiten."

Seine Fans bewunderten ihn dafür, dass er in unsicheren Zeit Stabilität verkörperte.

Nach seiner Zeit als Vizepräsident zog sich Cheney nach Jackson Hole zurück, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem seine Tochter Liz Cheney einige Jahre später ein Haus kaufte und ihren Wohnsitz in Wyoming einrichtete, bevor sie 2016 seinen alten Sitz im Repräsentantenhaus gewann.

Vater und Tochter kamen sich näher, als die Familie Cheney von Donald Trump immer wieder ins Visier genommen wurde.

Dick Cheney setzte sich 2022 für seine Tochter ein, die ihre führende Rolle im Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 mit dem Versuch in Einklang bringen musste, im zutiefst konservativen Wyoming wiedergewählt zu werden.

Vizepräsident Dick Cheney spricht in Fort Drum zu US-Soldaten, 6. Dezember 2005 AP Photo

Liz Cheneys Votum für Trumps Amtsenthebungsverfahren nach dem Sturm aufs Kapitol brachte ihr Lob von vielen Demokraten und politischen Beobachtern außerhalb des Kongresses ein. Dieses Lob und die Unterstützung ihres Vaters verhinderten jedoch nicht, dass sie bei den Vorwahlen der Republikaner eine herbe Niederlage erlitt - ein dramatischer Absturz nach ihrem schnellen Aufstieg zum drittwichtigsten Posten in der GOP-Führung des Repräsentantenhauses.

Einst Rumsfelds Schützling

Die Politik lockte Dick Cheney erstmals 1968 nach Washington - als Stipendiat im Kongress. Er wurde ein Protegé von Donald Rumsfeld und startete seine Karriere im Weißen Haus unter US-Präsident Gerald Ford, bevor er mit 34 Jahren zum Stabschef ernannt wurde - dem jüngsten aller Zeiten.

Cheney hatte den Posten 14 Monate lang inne, kehrte dann nach Casper zurück, wo er aufgewachsen war, und kandidierte für den einzigen Sitz im Kongress des Bundesstaates.

In diesem ersten Wahlkampf für das Repräsentantenhaus erlitt Cheney einen leichten Herzinfarkt, was ihn dazu veranlasste, eine Gruppe namens "Cardiacs for Cheney" zu gründen. Dennoch gelang ihm ein entscheidender Sieg, und er gewann dann noch in fünf weiteren Amtszeiten.

1989 wurde Cheney unter dem ersten Präsidenten Bush Verteidigungsminister und leitete das Pentagon während des Golfkriegs 1990/91, der die irakischen Truppen aus Kuwait vertrieb.

Zwischen den beiden Bush-Regierungen leitete Cheney das in Dallas ansässige Unternehmen Halliburton, ein großes Ingenieur- und Bauunternehmen der Ölindustrie.

Cheney wurde in Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska als Sohn eines langjährigen Mitarbeiters des Landwirtschaftsministeriums geboren. Als Klassensprecher und Co-Captain beim Football in Casper besuchte er mit einem Vollstipendium ein Jahr lang Yale, verließ die Uni aber mit unzureichenden Noten.

Er zog zurück nach Wyoming, schrieb sich schließlich an der University of Wyoming ein und nahm eine Beziehung zu seiner Highschool-Liebe Lynne Anne Vincent wieder auf, die er 1964 heiratete.

Er hinterlässt seine gleichaltrige Frau Lynne Ann sowie die beiden Töchter Liz und Mary.