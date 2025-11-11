Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Werbung

Ältester Regierungschef in der EU: Merz wird 70 Jahre alt

Friedrich Merz wird heute 70 Jahre alt: "Es soll ein normaler Arbeitstag werden."
Friedrich Merz wird heute 70 Jahre alt: "Es soll ein normaler Arbeitstag werden." Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von euronews
Zuerst veröffentlicht am
Teilen Kommentare
Teilen Close Button

Für den deutschen Kanzler Friedrich Merz steht auch an seinem Geburtstag die Pflicht im Vordergrund. Er erklärte im Vorfeld, er sei dafür dankbar, "fit und gesund" zu sein, um sich so voll auf die Aufgabe als Bundeskanzler konzentrieren zu können.

Bundeskanzler Friedrich Merz wird heute 70 Jahre alt, doch er will kein großes Aufheben darum machen. Es sei, so erklärte er, ein "normaler Arbeitstag". Und fügte hinzu: "Ein großer Vorteil des Alters ist es,dass man gelassener wird und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen lernt." Ganz um ein Geburtstags-Ständchen wird der CDU-Vorsitzende allerdings nicht herumkommen.

WERBUNG
WERBUNG

Am Abend ist er geladen zu einem Empfang im Reichstagsgebäude mit rund 300 Gästen. Es kommen voraussichtlich die Bundestagsabgeordneten, die Unions-Ministerpräsidenten, die Fraktionschefs von SPD und Grünen, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sowie die ehemaligen Fraktionschefs der Union. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel wird nicht mit von der Partie sein, sie ist auf einer Israel-Reise.

Danach wird dann im kleineren Kreis angestoßen: "Als Familienmensch freue ich mich, den Abend mit meiner Frau, den Kindern und Enkelkindern zu verbringen und den Geburtstag zu feiern", so Merz.

Related

Merz ist übrigens der erste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer, der über 70 ist. Und er ist auch der älteste unter den 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.

Zu den Barrierefreiheitskürzeln springen
Teilen Kommentare

Zum selben Thema

Tragischer Unfall: 5-Jähriger in Berliner Kita von Tür erschlagen

Nach Terror-Anschlag auf Berliner Stromnetz: Warum es keine Demos gab

Eis und Schnee in Deutschland: Winter-Paradies im Süden, Verkehrs-Hölle im Norden