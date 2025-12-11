In Bulgarien hat die Regierung von Rossen Scheljaskow ihren Rücktritt angekündigt.

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Zehntausende Bulgaren hatten sich am Vorabend landesweit an Protesten beteiligt und den Rücktritt der Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Rosen Scheljaskow gefordert, dem weit verbreitete Korruption vorgeworfen wird.

In Sofia versammelten sich die Demonstranten auf einem zentralen Platz in der Nähe von Parlaments-, Regierungs- und Präsidentschaftsgebäuden.

Berichten zufolge projizierten die Demonstranten mit Lasern die Worte "Rücktritt", "Mafia raus" und "Für faire Wahlen" auf das Parlamentsgebäude.

Kurz vor Beitritt zur Eurozone

Bulgarien wird am 1. Januar das 21. Mitglied der Eurozone werden und seine nationale Währung, den Lew, auf den Euro umstellen.

Eine im Juni veröffentlichte Umfrage, die vom bulgarischen Finanzministerium in Auftrag gegeben wurde, zeigte, dass 46,8 % der Bürger die europäische Einheitswährung ablehnen, während 46,5 % sie befürworten.

100.000 Bulgaren bei Protesten

Nach Schätzungen der Medien, die sich auf Drohnenaufnahmen stützten, belief sich die Zahl der Demonstranten auf über 100.000, wobei einige Berichte von bis zu 150.000 Menschen sprachen, die sich in der bulgarischen Hauptstadt versammelt hatten.

Studenten der Sofioter Universitäten schlossen sich den Kundgebungen an, die nach Angaben der Organisatoren die Proteste der vergangenen Woche übertrafen, an denen mehr als 50.000 Menschen teilnahmen.

Weitere Proteste fanden in mehr als 25 größeren Städten in ganz Bulgarien statt, darunter Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo und Razgrad.

In Plovdiv versammelten sich mehrere tausend Menschen auf dem Saedinenie-Platz, schwenkten große bulgarische Flaggen und hielten regierungskritische Plakate hoch.

Auch in Burgas fand ein Protest statt, bei dem sich fast 10.000 Menschen vor dem Gemeindehaus versammelten und ihre Forderungen mit Skizzen und Videos auf einer Videowand präsentierten.

Auch Bulgarinnen und Bulgaren im Ausland versammelten sich am Mittwoch zu Demonstrationen in Brüssel, London, Berlin, Wien, Zürich und New York.

Zu den Forderungen gehören der Rücktritt der Regierung und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die Demonstrationen folgten auf die Versammlungen in der vergangenen Woche, die durch die Haushaltsvorschläge der Regierung für 2026 ausgelöst wurden, die höhere Steuern, höhere Sozialversicherungsbeiträge und Ausgabensteigerungen vorsahen.

Die Regierung zog daraufhin den umstrittenen Haushaltsplan zurück.

Besorgnis über den Einfluss der Oligarchen

Die Demonstranten richteten ihre Wut auch auf Delyan Peevski, einen bulgarischen Politiker und Oligarchen, dessen Partei Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS) die Minderheitsregierung unterstützt.

Peevski wurde im Juni 2021 von den USA im Rahmen des Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Gesetz zur Rechenschaftspflicht bei Menschenrechtsverletzungen) wegen Korruption sanktioniert. Das US-Finanzministerium erklärte, er habe sich "regelmäßig der Korruption schuldig gemacht, indem er Einflussnahme und Bestechungsgelder nutzte, um sich vor öffentlicher Kontrolle zu schützen und Kontrolle über wichtige Institutionen und Sektoren der bulgarischen Gesellschaft auszuüben".

Auch das Vereinigte Königreich verhängte im Februar 2023 Sanktionen gegen Peevski.

Peevski besaß früher die populärsten Tageszeitungen in Bulgarien und kontrollierte einen bedeutenden Teil der Medienlandschaft, bevor er sich nach den US-Sanktionen von Medienvermögen trennte.

Reporter ohne Grenzen erklärte 2018, Peevski verkörpere die "Korruption und Absprachen zwischen Medien, Politikern und Oligarchen".

Gegner werfen Peevski vor, die Regierungspolitik im Sinne oligarchischer Interessen zu gestalten. Kritiker behaupten, dass der tatsächliche Einfluss zwischen dem ehemaligen Premierminister Bojko Borissow und Peevski geteilt wird, was den Eindruck verstärkt, dass Peevski einen erheblichen Einfluss auf das Kabinett ausübt.

Borissow war seit 2009 dreimal Ministerpräsident Bulgariens und führte die Mitte-Rechts-Partei GERB an. Im Februar 2013 trat er nach landesweiten Protesten wegen Energiekosten und Korruption zurück, und seine Regierung wurde 2020-2021 nach Demonstrationen gegen Korruption erneut gestürzt.

Obwohl die DPS offiziell nicht Teil der Regierungskoalition ist, sind ihre Stimmen im Parlament entscheidend, und diejenigen, die seinen Rücktritt fordern, behaupten, dies erlaube es ihm, alle Entscheidungen im Lande zu kontrollieren.

Die Organisatoren stellten symbolische Requisiten aus, darunter ein großes gelbes Sofa mit der Aufschrift "Divan, Divan", eine Anspielung auf den Namen von Peevskis Abgeordnetem Bayram Bayram - Divan bedeutet auf Bulgarisch Sofa -, und forderten den Vorsitzenden der Partei There Is Such a People (ITN), Slavi Trifonov, auf, der Regierung die Unterstützung zu entziehen.

Misstrauensvotum gegen das Kabinett

Obwohl der Protest weitgehend friedlich verlief, wurden in Sofia 57 Personen festgenommen, wie Euronews Bulgarien berichtet.

Laut dem Polizeichef von Sofia, Lyubomir Nikolov, wurden aggressive Jugendliche verhaftet. Die Polizei gab an, dass es sich um Provokateure und nicht um tatsächliche Demonstranten handelte und fand bei einem der Festgenommenen 10.000 Lew (5.100 Euro) und bei einem anderen etwa 1.500 Euro.

Präsident Rumen Radev von der politischen Linken schrieb auf Facebook, dass die Demonstrationen vom Mittwoch tatsächlich ein Misstrauensvotum gegen das Kabinett seien.

Er forderte die Gesetzgeber auf, "auf das Volk zu hören" und bei der Abstimmung am Donnerstag "zwischen der Würde einer freien Abstimmung und der Schande der Abhängigkeit" zu wählen.