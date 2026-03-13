Iran-Krieg: Französischer Soldat im irakischen Kurdistan getötet

Ein französischer Soldat wurde bei einem Angriff in der autonomen irakischen Region Kurdistan getötet. Dies teilte Präsident Emmanuel Macron am Freitag mit und bestätigte damit den ersten Tod eines französischen Soldaten im Nahostkrieg.

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Seit die US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran im vergangenen Monat den Nahen Osten in einen Krieg verwickelt haben, wurden mehrere Anschläge auf die Region verübt. Dort, im Norden des Iraks, sind ausländische Truppen im Rahmen einer internationalen Anti-Dschihad-Koalition stationiert. Die Dschihadisten werden teilweise auch pro-iranischen Gruppierungen zugeschrieben.

Der Soldat ist "bei einem Angriff in der irakischen Region Erbil für Frankreich gestorben", teilte Macron auf X mit. Mehrere Soldaten wurden verwundet, so Macron. Wer hinter dem Angriff stand, teilte er nicht mit. "Der Krieg im Iran kann solche Angriffe nicht rechtfertigen", sagte Macron und nannte den Angriff "inakzeptabel".

Pro-iranische Gruppen im Irak

Eine pro-iranische Gruppe im Irak hatte davor gewart, dass die französischen Interessen "im Irak und in der Region" nach der Ankunft eines französischen Flugzeugträgers "unter Beschuss" geraten würden.

Andernorts, im Westen des Irak, stürzte ein amerikanisches KC-135 Luftbetankungsflugzeug ab, während ein zweites Flugzeug, das in den Vorfall verwickelt war, sicher landete, teilte das US-Militär am Donnerstag mit.

"Eines der Flugzeuge ist im Westirak abgestürzt, das zweite ist sicher gelandet. Es handelte sich weder um feindlichen Beschuss noch um Beschuss durch eigene Truppen", teilte das US Central Command (CENTCOM), das für die amerikanischen Streitkräfte im Nahen Osten zuständig ist.

Saudische Streitkräfte schießen Dutzende von Drohnen ab

Das israelische Militär teilte am frühen Freitag mit, dass der Iran eine neue Raketenserie auf Israel abgefeuert habe, wobei nach Angaben der Rettungsdienste zwei Personen im Norden des Landes verletzt worden seien.

"Vor kurzem hat die IDF Raketen identifiziert, die vom Iran auf das Gebiet des Staates Israel abgefeuert wurden. Die Abwehrsysteme sind in Betrieb, um die Bedrohung abzufangen", teilte das Militär auf Telegram mit.

Der Iran hat eine Reihe von Drohnen- und Raketenangriffen auf Nachbarstaaten durchgeführt, in denen sich US-Militäreinrichtungen befinden, darunter auch Saudi-Arabien. Sein Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, seine Streitkräfte hätten insgesamt 28 Drohnen abgefangen.

"Zwölf Drohnen wurden abgefangen und zerstört, nachdem sie in den saudischen Luftraum eingedrungen waren", so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf X.

In zwei weiteren Angriffswellen seien neun beziehungsweise sieben Drohnen abgeschossen worden, teilten die Behörden in separaten Erklärungen mit.

Saudi-Arabien ist in den vergangenen Tagen wiederholt Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben der Behörden wurden in dieser Woche mehrere Drohnen abgefangen, die auf das wichtige Ölfeld Shaybah zusteuerten.

Der Iran hat nach den Angriffen der USA und Israels seit Ende des vergangenen Monats Vergeltung angekündigt, nachdem der oberste iranische Führer getötet wurde und der Nahe Osten in einen Krieg gestürzt wurde. In diesem Zusammenhang drohte der Iran auch damit, die globalen Energiemärkte zu destabilisieren.

Ein Öltanker brennt nach einem iranischen Treffer in der Schiff-zu-Schiff-Umschlagzone im Hafen von Khor al-Zubair in der Nähe von Basra, Irak, am späten Mittwoch, 11. März 2026. AP Photo

Vergeltungsschläge iranischer Raketen und Drohnenangriffe haben den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz, durch die ein Fünftel des weltweiten Rohöls fließt, fast zum Erliegen gebracht.

Die Ölpreise blieben nach einer Rekordfreigabe von Rohölreserven über der Marke von 100 US-Dollar pro Barrel, und die Internationale Energieagentur warnte, dass der Krieg die größte Versorgungsunterbrechung in der Geschichte der Branche verursachen könnte.

Die iranischen Medien berichteten auch von neuen Explosionen in der Hauptstadt Teheran, und der Konflikt zeigt trotz wachsender wirtschaftlicher Ängste und der steigenden Zahl von Todesopfern keine Anzeichen einer Abschwächung.

Irans neuer oberster Führer Mojtaba Khamenei, dessen Vater und andere Familienmitglieder bei den ersten Angriffen des Krieges am 28. Februar getötet wurden, schwor am Donnerstag, die iranischen Opfer des Konflikts zu rächen, wie ein Sprecher des staatlichen Fernsehens erklärte.

Khamenei selbst wurde nach Angaben einiger iranischer Beamter und des staatlichen Fernsehens bei den Angriffen verwundet. Sein Aufenthaltsort und sein Gesundheitszustand sind unbekannt, was den israelischen Staatschef Benjamin Netanjahu dazu veranlasste, ihn aufzufordern, "sein Gesicht zu zeigen".

US-Präsident Donald Trump sagte vor Reportern, der Krieg gegen den Iran schreite "sehr schnell" voran.

"Es läuft sehr gut, unser Militär ist unübertroffen", sagte er im Weißen Haus, ohne direkt auf die jüngsten Äußerungen des neuen Obersten Führers des Iran einzugehen.