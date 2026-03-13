NATO fängt erneut Iran-Rakete über der Türkei ab

Das türkische Ministerium für Nationale Verteidigung (MSB) gab bekannt, dass eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Munition, die in den türkischen Luftraum eingedrungen war, von NATO-Elementen neutralisiert wurde. In einer Erklärung des Ministeriums heißt es, dass die fragliche Munition von NATO-Luft- und Raketenabwehrelementen, die im östlichen Mittelmeer eingesetzt sind, zerstört wurde.

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Das Verteidigungsministerium erklärte, dass alle notwendigen Maßnahmen "entschlossen und ohne Zögern" gegen alle Bedrohungen des Landes und des Luftraums ergriffen würden.

In der Erklärung heißt es, dass Verhandlungen mit dem betreffenden Land geführt werden, um den Vorfall in all seinen Dimensionen zu klären, und dass die Entwicklungen in der Region unter Berücksichtigung der nationalen Sicherheitsprioritäten sorgfältig überwacht werden.

Die Erklärung des Ministeriums erfolgte, nachdem in der Nacht in Adana Sirenen ertönten und behauptet wurde, dass eine Rakete, die auf die Incirlik-Basis in Adana zusteuerte, von Luftabwehrsystemen abgeschossen wurde.

Es wurde bekannt, dass die Sirenen gegen 03.00 Uhr nachts in Adana aktiviert wurden und etwa fünf Minuten lang anhielten.

Die Erklärung des Verteidigungsministeriums enthielt jedoch keine Angaben über das Ziel der neutralisierten ballistischen Munition oder den genauen Ort des Vorfalls.

Daher wurden die Behauptungen, dass der Stützpunkt Incirlik angegriffen wurde, in der offiziellen Erklärung nicht direkt bestätigt.

Die Betonung der im östlichen Mittelmeerraum stationierten NATO-Luft- und Raketenabwehrelemente deutet darauf hin, dass der Vorfall nicht nur auf nationaler, sondern auch auf Bündnisebene behandelt wurde.

Der Stützpunkt Incirlik gilt als eine der wichtigsten militärischen Einrichtungen der NATO in der Region. Der Stützpunkt, auf dem auch US-Truppen stationiert sind, spielt seit langem eine strategische Rolle bei regionalen Operationen. Aus diesem Grund wurden die über Nacht aufgetauchten Anschuldigungen nicht nur im Hinblick auf die innere Sicherheit der Türkei, sondern auch auf das breitere regionale militärische Gleichgewicht sorgfältig beobachtet.

Nachdem am 4. März und am 9. März zwei iranische Raketen, die sich auf den türkischen Luftraum zubewegten, von Sicherheitskräften der NATO neutralisiert worden waren, wurde in der Nacht eine dritte "ballistische Munition", die angeblich auf den Stützpunkt Incirlik gerichtet war, von Luftabwehrsystemen abgeschossen.

Iran fordert Schließung von US-Stützpunkten in der Region

Die Entwicklung kam nach den ersten Äußerungen des neuen religiösen Führers des Iran, Mudschtaba Chamenei. In seiner Erklärung sagte Chamenei, dass die US-Stützpunkte in der Region sofort geschlossen werden sollten, da diese Stützpunkte sonst angegriffen werden könnten.

Chamenei sagte: "Diese Länder müssen ihre Position gegenüber denjenigen klarstellen, die unser geliebtes Heimatland angegriffen und unser Volk getötet haben. Ich rate ihnen, diese Stützpunkte so schnell wie möglich zu schließen, denn sie müssen jetzt erkennen, dass die Behauptungen der USA, Sicherheit und Frieden zu bieten, nichts als eine Lüge sind", sagte er.