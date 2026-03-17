Etwa 11 Millionen Menschen waren am Montag in Kuba abrupt von der Stromversorgung abgeschnitten. Der landesweite Stromausfall legt ein marodes Netz offen. Das Land befindet sich in einer tiefgehenden Energie- und Wirtschaftskrise.

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Das Ministerium für Energie und Bergbau meldete eine "vollständige Abschaltung" des nationalen Stromnetzes, konnte zunächst aber keinen konkreten technischen Defekt feststellen. Das schürt die Sorge vor grundsätzlichen Schwächen im System.

Lazaro Guerra, der Direktor des Elektrizitätsministeriums, erklärte am Montagabend gegenüber den staatlichen Medien, dass die Mitarbeiter versuchten, mehrere thermoelektrische Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, die für die Wiederherstellung der Stromversorgung entscheidend seien. "Das muss schrittweise geschehen, um Rückschläge zu vermeiden", sagte er. "Denn wenn die Systeme sehr schwach sind, sind sie anfälliger für Ausfälle".

Als die Nacht hereinbrach, zündeten einige Bewohner Kerzen an. "Wir müssen eine Matratze für die Mädchen vorbereiten, damit sie hier schlafen können, denn wir haben keine andere Möglichkeit", sagte Kubanerin Yuneici Cecilia Riviaux und deutete auf eine offene Tür. "Ich habe keinen wiederaufladbaren Ventilator oder Generator."

Kuba: Drei große Stromausfälle in vier Monaten

Tomas David Velazquez Felipe, ein 61-jähriger Einwohner Havannas, sagte, die ständigen Stromausfälle veranlassten ihn, dass alle Kubaner, die können, ihre Sachen packen und die Insel verlassen sollten. "Das Wenige, was wir zu essen haben, wird verschwendet", sagte er. "Unser Volk ist zu alt, um weiter zu leiden."

Am Abend meldeten die staatlichen Medien, dass fünf Prozent der Einwohner Havannas, etwa 42.000 Menschen, sowie mehrere Krankenhäuser auf der Insel wieder mit Strom versorgt werden konnten. Die Behörden erklärten, sie würden als Nächstes dem Kommunikationssektor Priorität einräumen und warnten davor, dass kleine, bisher wiederhergestellte Stromkreise erneut ausfallen könnten.

Stromausfall in ganz Kuba legt marodes Netz offen: Millionen Menschen schwitzen in großer Hitze, leiden unter Engpässen und warten stundenlang auf Elektrizität. Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved

Das alternde kubanische Stromnetz hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verschlechtert, was zu täglichen Stromausfällen und einer Zunahme der Stromausfälle auf der ganzen Insel geführt hat. Die Regierung hat ihre Probleme auch auf die Energieblockade der USA zurückgeführt, nachdem Präsident Donald Trump im Januar davor gewarnt hatte, Zölle auf alle Länder zu erheben, die Öl an Kuba verkaufen oder liefern.

Trump fordert "freundliche Übernahme" von Kuba

Die Trump-Regierung fordert von Kuba die Freilassung politischer Gefangener und eine politische und wirtschaftliche Liberalisierung im Gegenzug zur Aufhebung der Sanktionen. Trump hat auch die Möglichkeit einer "freundlichen Übernahme in Kuba" ins Spiel gebracht. Am Montag sagte Trump, es wäre eine "Ehre, Kuba zu übernehmen".

"Ich meine, ob ich es freigebe oder übernehme, ich denke, ich könnte damit tun, was ich will", sagte Trump über Kuba und nannte es eine "sehr geschwächte Nation".

Nach Angaben eines US-Beamten und einer Quelle, die mit den Gesprächen zwischen Washington und Havanna vertraut ist, strebt die Trump-Administration die Absetzung des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel an, während die Vereinigten Staaten weiter mit der kubanischen Regierung über die Zukunft der Insel verhandeln. Beide sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um die sensiblen Gespräche zu beschreiben, und gaben keine Einzelheiten darüber preis, wen die Regierung gerne an der Macht sehen würde.

Sie bestätigten den Wunsch der Trump-Regierung, Díaz-Canel aus dem Amt zu drängen, nachdem der kubanische Präsident zum ersten Mal öffentlich bestätigt hatte, dass seine Regierung Gespräche mit der Trump-Regierung geführt hat. Die "New York Times" berichtete am Montag erstmals über den Druck der Trump-Regierung auf Díaz-Canel, die Macht zu verlassen.

Kein Öl

Díaz-Canel sagte am Freitag, dass die Insel seit drei Monaten keine Öllieferungen mehr erhalten habe und mit Solarenergie, Erdgas und thermoelektrischen Kraftwerken arbeite und dass die Regierung gezwungen gewesen sei, Operationen für Zehntausende von Menschen zu verschieben.

Yaimisel Sánchez Peña, 48, äußerte ihre Frustration darüber, dass die Lebensmittel, die sie mit dem Geld kauft, das ihr Sohn ihr aus den USA schickt, schlecht werden, und fügte hinzu, dass die Stromausfälle auch ihre 72-jährige Mutter betreffen: "Sie leidet jeden Tag".

Mercedes Velázquez, eine 71-jährige Kubanerin, beklagte einen weiteren Stromausfall. "Wir warten hier, um zu sehen, was passiert", sagte sie und fügte hinzu, dass sie kürzlich eine Suppe, die sie zubereitet hatte, verschenkte, solange sie noch frisch war, um sie nicht wegzuwerfen. "Alles wird verschwendet."