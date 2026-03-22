Zehn Millionen Menschen ohne Strom: Erneuter Blackout in Kuba

Die staatliche Unión Eléctrica auf Kuba hat am Samstagnachmittag eine "vollständige Abschaltung" des Stromnetzes der Insel gemeldet. Nach Angaben des Energieministeriums begann der Blackout mit einem Defekt in einem Block des Wärmekraftwerks von Nuevitas in der Provinz Camagüey. Von dort aus setzte sich ein Dominoeffekt in Gang, der das übrige Netz mitriss.

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Wenige Stunden später lagen die Straßen von Havanna im Halbdunkel. Die Menschen bewegten sich nur noch im Licht ihrer Handys, ähnlich wie am Montag zuvor. Solche Szenen häufen sich inzwischen.

Es ist bereits der dritte landesweite Stromausfall im März und der siebte seit Oktober 2024. Die Wiederinbetriebnahme des nationalen Stromsystems verläuft jedes Mal schleppend. Zunächst müssen einfache Erzeugungsquellen wie Solar- und Wasserkraft oder Motoranlagen hochgefahren werden. Erst danach lassen sich nach und nach kleinere Gebiete zuschalten, bis die großen Wärmekraftwerke – das Herz des Systems – wieder einspeisen können.

Grundproblem: Ohne Treibstoff erholt sich das Netz nicht

Dieser Blackout unterscheidet sich von den vorherigen, weil Kuba kaum noch über Diesel oder Schweröl für seine dezentralen Generatoren verfügt. Die Regierung räumt ein, dass diese Motoren seit Januar komplett stillstehen, weil der Treibstoff fehlt. Ohne sie lässt sich das Netz nur sehr viel mühsamer und langsamer wieder hochfahren.

Die veralteten Wärmekraftwerke des Landes, die meist in den sechziger und siebziger Jahren gebaut wurden, leiden seit Langem unter fehlenden Investitionen und mangelnder Wartung. Bereits am Samstag, noch vor dem vollständigen Zusammenbruch, waren zehn der 16 Kraftwerksblöcke außer Betrieb – wegen Pannen oder geplanter Arbeiten. Die Störungen gehen auf jahrzehntelange Unterfinanzierung des Sektors zurück, nicht unmittelbar auf das Ölembargo.

Auf dem inoffiziellen Markt sind die Treibstoffpreise auf rund neun Dollar pro Liter hochgeschossen. Einen Autotank zu füllen, kann damit mehr als 300 Dollar kosten – weit mehr als das Jahresgehalt der meisten Kubanerinnen und Kubaner.

Trumps Blockade und ihre Folgen

Am 29. Januar 2026 unterzeichnete Donald Trump ein Dekret, das außergewöhnlich hohe Zölle gegen jedes Land verhängt, das Kuba Öl verkauft oder liefert. Seitdem, so bestätigte Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel, ist in den vergangenen drei Monaten kein Erdöl mehr auf der Insel eingetroffen. Die Maßnahme hat die dezentrale Stromerzeugung lahmgelegt; sie machte zuvor rund vierzig Prozent des Energiemixes aus.

Auch die Rohöllieferungen aus Venezuela sind versiegt, nachdem US-Einheiten Nicolás Maduro im Januar entführt hatten, und seine Nachfolgerin Delcy Rodríguez hat die Exporte unter dem Druck aus Washington bislang nicht wieder aufgenommen.

Der Versuch, die Insel mit russischem Dieselkraftstoff zu versorgen, scheiterte. Die USA versuchten am Freitag, einen Tag vor dem neuen Blackout, russischen Tankschiffen mit Treibstoff für Kuba die Durchfahrt zu verwehren.

Die kubanische Regierung wirft Washington eine „energetische Erstickung“ vor. Unabhängige Fachleute schätzen, dass eine grundlegende Sanierung des Stromsystems zwischen 8.000 und 10.000 Millionen Dollar kosten würde. Die Stromausfälle bremsen die Wirtschaft, die offiziellen Zahlen zufolge seit 2020 um mehr als 15 Prozent geschrumpft ist, und sie haben die größten sozialen Proteste der vergangenen Jahre ausgelöst.

Internationale Solidarität und diplomatische Spannungen

Der Blackout fiel mit der Ankunft einer internationalen Delegation politischer Gruppen und Aktivisten in Havanna zusammen. Sie waren vor allem aus Lateinamerika und Europa angereist, um der kubanischen Regierung ihre Solidarität zu zeigen und gegen die Blockade zu demonstrieren.

Die wiederkehrenden Zusammenbrüche des Netzes treffen den Alltag unmittelbar. Arbeitszeiten werden verkürzt, Kochen wird zur Herausforderung, und wenn Kühlschränke ausfallen, verderben Lebensmittel.

Auf diplomatischer Ebene betonte Vizeaußenminister Carlos Fernández de Cossío, „das politische System Kubas steht mit den Vereinigten Staaten nicht zur Disposition“. Die US-Botschaft auf der Insel stellte eine dringende Bitte um Ölimporte, was Havanna als „dreist“ bezeichnete.

Díaz-Canel bestätigte, dass es bilaterale Gespräche gegeben habe, um „Probleme zu identifizieren, die einer Lösung bedürfen“, ohne deren Umfang oder Ergebnisse zu erläutern. Trump wiederum bezeichnete Kuba inzwischen mehrfach als „stark geschwächte Nation“ und spielte wiederholt mit dem Gedanken einer Intervention oder sogar einer „freundlichen Übernahme“ der Insel.