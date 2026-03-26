"Ich fordere Präsident Selenskyj auf, seine Agenten sofort nach Hause zu beordern und den Willen des ungarischen Volkes zu respektieren", sagte Orbán in einem am Donnerstag veröffentlichten Facebook-Video.

WERBUNG WERBUNG

In dem Video erklärt der ungarische Premierminister, er glaube, dass der ukrainische Präsident im Vorfeld der Wahlen im April seine Agenten in der ungarischen Politik aktiviert habe. Von den Ukrainern bezahlte Spione und IT-Spezialisten würden "in der Theiß-Partei ein- und ausgehen".

Orbán sagte weiter, es habe in Ungarn noch nie eine Wahl gegeben, in die sich ausländische Geheimdienste derart stark eingemischt hätten. "Die ungarischen Behörden arbeiten ständig daran, ausländische Einmischung zu verhindern, und tun ihr Möglichstes, um sicherzustellen, dass die Ungarn ohne ausländische Manipulation über ihre Zukunft abstimmen können."

Vorwürfe rund um die Theiß-Partei

Die Regierung beschuldigte zwei IT-Experten, die früher für die oppositionelle Theiß-Partei arbeiteten, der Spionage. Hintergrund war ein Artikel des Investigativportals Direkt36, in dem dem ungarischen Geheimdienst vorgeworfen wird, einen von ihnen anwerben zu wollen, um Zugang zu den Servern der Theiß-Partei zu erhalten.

Der 19-jährige Informatiker gab vor, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das ihn anwerben wollte. Dabei benutzte er jedoch einen selbstgebauten Kameragürtel, um Beweise für die Aktion des Geheimdienstes zu sammeln. Der Verfassungsschutz – einer der ungarischen Geheimdienste – wandte sich daraufhin an das Nationale Ermittlungsamt, das zur Polizei gehört, und leitete ein Verfahren gegen die beiden Informatiker wegen des Verdachts der Pädophilie ein.

In der Untersuchung von Direkt36 heißt es, der Geheimdienst unter Kontrolle der ungarischen Regierung habe versucht, die Arbeit der oppositionellen Theiß-Partei gezielt zu behindern. Gestützt werde dies unter anderem durch Nachrichten, die mit dem jungen IT-Mitarbeiter ausgetauscht wurden, der sich freiwillig für die Theiß-Partei engagiert hatte und von der Gruppe kontaktiert wurde, die ihn anzuwerben versuchte. Ein großer Teil des Artikels stützt sich zudem auf das Gesicht und den Namen eines Hauptmanns des Nationalen Ermittlungsbüros.

Als Reaktion auf den Artikel veröffentlichte der Generaldirektor des Verfassungsschutzes ein Schreiben an den Sicherheitsausschuss der Nationalversammlung. Darin behauptete er, ohne Namen, konkrete Angaben oder Beweise zu nennen, die beiden IT-Spezialisten hätten Kontakte zu ausländischen Geheimdiensten gehabt, die ukrainische Botschaft in Budapest besucht und den Kauf von nachrichtendienstlicher Ausrüstung veranlasst.

Related Péter Magyar wirft Orbán verdeckte Geheimdienstoperation gegen seine Partei vor

Spionagevorwürfe auch gegen Journalisten

In einem anderen Fall beschuldigte die ungarische Regierung den Enthüllungsjournalisten Szabolcs Panyi der Spionage, nachdem er Belege für die Zusammenarbeit des ungarischen Außenministers Péter Szijjártó mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesammelt hatte.

Vermutlich im Zusammenhang mit diesen beiden Fällen forderte Orbán den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, seine Agenten aus Ungarn abzuziehen. In beiden Fällen war zuvor die ungarische Regierung selbst mit Vorwürfen konfrontiert worden: Sie soll mit Russland zum Schaden Europas Informationen geteilt und geheimdienstliche Operationen zur Untergrabung der Opposition betrieben haben.

Bekannt wurde der Fall erstmals durch einen am Samstag in der "Washington Post" veröffentlichten Artikel. Darin hieß es, Außenminister Péter Szijjártó habe Moskau regelmäßig über den Stand wichtiger EU-Verhandlungen informiert.

Während Szijjártó einräumte, tatsächlich vor und nach nicht öffentlichen EU-Sitzungen regelmäßig mit seinem russischen Amtskollegen telefoniert zu haben, drehte die regierungsnahe Presse die Geschichte um. Sie beschuldigte den Journalisten Szabolcs Panyi, der sachlich über Szijjártós Indiskretionen gegenüber Russland berichtet hatte, selbst der Spionage.

Am Montag erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, er habe den Justizminister angewiesen, die Informationen über die Abhöraktionen des Außenministers zu untersuchen.