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Bombenanschlag vor der Bank of America in Paris vereitelt

ARCHIVFOTO - Ein Geldautomat der Bank of America ist am Mittwoch, den 3. Februar 2021, in Winchester, Massachusetts, zu sehen.
ARCHIVFOTO - Ein Geldautomat der Bank of America ist am Mittwoch, den 3. Februar 2021, in Winchester, Massachusetts, zu sehen. Copyright  Elise Amendola/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Copyright Elise Amendola/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
Von Serge Duchêne
Zuerst veröffentlicht am
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Die Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft übernimmt die Ermittlungen, nachdem eine Person festgenommen wurde, die im Begriff war, einen selbst gebastelten Sprengsatz zu zünden.

Die französische Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Bombenanschlag vor einer amerikanischen Bank in Paris vereitelt, indem sie einen Mann festnahm, der gerade dabei war, einen selbstgebauten Sprengsatz zu zünden, wie mit den Ermittlungen vertraute Quellen der Nachrichtenagentur AFP sagten.

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Der Vorfall ereignete sich vor einem Gebäude der Bank of America in der Rue de la Boétie im vornehmen 8. Arrondissement, nur wenige Blocks von den Champs-Élysées entfernt.

Die Festnahme soll kurz vor halb vier Uhr morgens erfolgt sein, als Polizisten der BAC (Brigade Anti-Criminalité), die zum Schutz des Gebäudes eingesetzt waren, einen Mann mit einem Feuerzeug in der Hand sahen, der sich anschickte, seinen Sprengsatz zu zünden, der aus einem 5-Liter-Kanister mit einer Flüssigkeit, wahrscheinlich Kohlenwasserstoff, und einer Ladung aus einem Knallkörper mit etwa 650 Gramm explosivem Pulver bestand, wie eine der von der AFP zitierten Quellen berichtete.

Laut Le Parisien, (Quelle auf Französisch)wurde der festgenommene Verdächtige von einer zweiten Person begleitet, die beim Näherkommen der Polizisten flüchtete. Den Beamten, die ihn festnahmen, erklärte er, dass er über Snapchat angesprochen und 600 Euro für die Vorbereitung dieser Aktion bekommen habe sowie von jemandem mit dem Auto am Tatort abgesetzt worden sei.

Laut Innenminister Laurent Nuñez laufen die Ermittlungen unter der Aufsicht der Nationalen Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft weiter.

Das Zentrallabor der Pariser Polizeipräfektur wurde mit der Analyse der verdächtigen Flüssigkeit beauftragt.

Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Luftangriffe auf den Iran Ende Februar hat der Innenminister die "Wachsamkeit" der Sicherheitskräfte im Land gefordert, da die Behörden mögliche Auswirkungen des Konflikts in Frankreich befürchten.

Weitere Quellen • AFP, Le Parisien

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