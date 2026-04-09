Russische Kindergärten werden ab dem neuen Schuljahr patriotische Unterrichtsstunden unter dem Titel "Gute Spiele" abhalten. In Schulen findet bereits seit Längerem das Unterrichtsfach "Gespräche über wichtige Dinge" statt - es gilt als Pendant dazu.

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Dies kündigte die stellvertretende Leiterin des russischen Bildungsministeriums, Olga Koludarowa, an. Russischen Medienberichten zufolge hat Koludarowa gesagt, dass sich die Lektionen mit "geistigen und moralischen Werten" befassen. Das Programm soll für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren gedacht sein.

Die Zulassung der so genannten "Guten Spiele" fand von September bis Dezember 2025 in 56 Kindergärten in 25 Regionen Russlands statt. Ab dem ersten September 2026 soll das Projekt auf alle Kindergärten in Russland ausgeweitet werden.

Propaganda für Vorschulkinder

Im Rahmen des Projekts hat das Bildungsministerium Leitfäden für Erzieher entwickelt. Wenn sie beispielsweise mit Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren über das Thema "Völker Russlands" sprechen, sollen sie sagen: "Wir sind bereit, uns zu vereinen, um unser Heimatland zu verteidigen".

Und wenn sie mit Kindern im Alter von 5-7 Jahren sprechen, sollen sie dem Leitfaden zufolge hinzufügen: "So wie vor vielen Jahren Minin und Pozharsky eine Volksmiliz aufstellten und gemeinsam Moskau von den Feinden befreiten", so die Zeitung "Agentur".

Im Rahmen des Themas "Eine Ecke Russlands - ein Heimatland" sollten die Schüler ein Rätsel lösen: "Ich werde nirgendwo hingehen, ich werde hier arbeiten und leben" (Lösung: Heimat). Das Unterrichtsfach "Gute Spiele" enthält auch Empfehlungen für Eltern, was sie mit ihrem Kind zu Hause spielen, was sie mit ihm besprechen, welche Zeichentrickfilme sie sehen und welche Bücher sie lesen sollten.

"Dies ist ein ernsthafter Beginn einer großen Aufgabe"

Anfang Oktober 2024 traf der russische Präsident Wladimir Putin mit den Finalisten des landesweiten Wettbewerbs "Lehrer des Jahres" zusammen. Eine der Finalistinnen dieses Wettbewerbs schlug vor, das Schulfach "Gespräche über wichtige Dinge" nun auch in Kindergärten einzuführen. In seiner Antwort auf ihre Initiative sagte Putin, dass "Gespräche über wichtige Dinge" "ein ernsthafter Anfang einer großen Aufgabe" seien.

Laut Putin "müssen grundlegende Werte und grundlegende Dinge natürlich sorgfältig und altersgerecht den kleinsten Kindern vermittelt werden".

Erziehung oder Militarisierung einer Generation?

Das Unterrichtsfach "Gespräche über wichtige Dinge", das von Kritikern als Propagandaveranstaltung bezeichnet wurde, ist wenige Monate nach Beginn der großangelegten russischen Invasion in der Ukraine an weiterführenden Schulen eingeführt worden.

Dort wird den Schülern über den Krieg in der Ukraine berichtet – wobei ihnen die Position der russischen Behörden vermittelt wird. "Gespräche über wichtige Dinge" finden in russischen Schulen im Rahmen einer Klassenstunde statt.

In einer Verordnung des Bildungsministeriums heißt es, dass diese Unterrichtsstunden darauf abzielen, "bei den Schülern die Liebe zum Vaterland, den Stolz auf ihr Land und den Patriotismus zu wecken".