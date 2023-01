"Big Joe", wild, gefährlich und 150 Millionen Jahre alt

"Big Joe" heißt dieser Allosaurus, einer der wildesten und gefährlichsten Dinosaurier, der vor mehr als 150 Millionen Jahren auf der Erde lebte.Ein kräftiger fleischfressender Jäger, der sich auf zwei Beinen fortbewegen konnte.

Dieses auf dem amerikanischen Kontinent entdeckte Exemplar wurde gerade vom Knuthenborg Safaripark in Dänemark gekauft und vollständig Knochen für Knochen rekonstruiert.

Anna Øhlenschlæger, Paläontologin, sagt: "Was wir hier aufbauen, ist eine Art Brennpunkt, an dem Sie die Verbindung zwischen den heutigen Lebewesen und denen, die viel früher lebten, sehen können. Dieses Museum versucht diese Verbindung zwischen heute und damals zu vermitteln, also zu zeigen, was Evolution ist".

"Big Joe" ist zu 95% rekonstruiert, nur sehr wenige Knochen fehlen.

Besucher des Museums können auch den seltenen Archaeopteryx entdecken, eine Hybridart zwischen Dinosaurier und Vogel.

Anna Øhlenschlæger: "Alle Lebewesen, das könnten wir Menschen sein, das könnte eine Giraffe sein, das könnte ein Elefant sein, sind kleine, kleine, kleine Pixel im großen Bild dessen, was das Leben ist. Und natürlich muss man alle anderen Pixel sehen und die Verbindung zwischen ihnen, das ist Evolution."

Die Eröffnung der Ausstellung ist für April geplant.