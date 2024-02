Unter den preisgekrönten Fotos sind eindrucksvolle Porträts, herrliche Landschaften und beeindruckende Naturaufnahmen.

WERBUNG

Die World Photography Organisation hat die nationalen und regionalen Preisträger für die Sony World Photography Awards 2024 bekannt gegeben.

Die prämierten Fotos zeigen "einzigartige Stile und Herangehensweisen der Fotografen an das Medium", heißt es in einer Presseerklärung.

Für die Sony World Photography Awards 2024 wurden mehr als 395 000 Bilder eingereicht, unter anderem zu den Themen Natur, Architektur, Porträt und Sport. Die ausgezeichneten nationalen und regionalen Bilder stammen von Fotografen aus 54 Ländern, so die Organisatoren.

Die Fotografen wurden von einer anonymen Jury bewertet.

Werfen Sie einen Blick auf einige unserer Lieblingsfotos der diesjährigen Gewinner und Nominierten:

Mitul Kajaria - National Awards 1. Platz, Indien 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Wasiri Gajaman- National Awards 1. Platz, Sri Lanka 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Kenichiro Hagiwara - National Awards 1. Platz, Japan 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Tran Tuan Viet - National Awards 1. Platz, Vietnam 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Vladimir Karamazov, Zypern, Griechenland, Bulgarien & Nord Mazedonien – Regional Award 1. Platz 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Jair Fernando Coll Rubiano, Lateinamerika National Awards 2. Platz, Kolumbien 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Tijana Morača; European Regional Awards Shortlist, Serbien 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Bibek Kunwar – National Awards 1. Platz, Nepal 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Mohammad Mirza, National Awards 1. Platz, Kuwait 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Seongmin Park, National Awards 2. Platz, Republik Korea 2024 Sony World Photgraphy Awards - https://www.worldphoto.org/

Die vollständige Liste der Fotos finden Sie auf der Website der World Photography Organisation, auf der alle nationalen und regionalen Gewinner und die Shortlist vorgestellt werden.

Die Gewinner der Sony World Photography Awards in den Kategorien Studenten, Jugendliche und Professionelle werden am 18. April bekannt gegeben und zusammen mit den nationalen und regionalen Preisträgern im Rahmen einer Ausstellung, die vom 19. April bis zum 6. Mai im Somerset House in London zu sehen ist, präsentiert.