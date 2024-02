Eine neue Fotoausstellung bietet einen einzigartigen Blick auf die ersten goldenen Jahre des Sanremo Musikfestivals und zeigt auch verborgene Momente hinter den Kulissen.

Das diesjährige Musikfestival von Sanremo steht kurz bevor, und die renommierte Gallerie d'Italia in Turin stimmt diesmal mit einer beeindruckenden neuen Fotoausstellung auf das Festival ein.

Das "Festival della Canzone Italiana" (Festival des italienischen Liedes) wurde 1951 ins Leben gerufen, um die Wirtschaft und den Ruf von Sanremo durch ein jährliches Musikereignis zu beleben.

Es diente als Inspiration für den Eurovision Song Contest und hat die Karrieren einiger der erfolgreichsten italienischen Künstler wie Adriano Celentano, Andrea Bocelli und Eros Ramazzotti begründet.

Die neue Ausstellung der Gallerie d'Italia mit dem Titel "No Age: The Sanremo Festival in Black and White 1951-1976" (Kein Alter: Das Sanremo Festival in Schwarz-Weiß 1951-1976) zeigt 85 wunderschöne Fotos aus dem Nationalarchiv Publifoto Intesa Sanpaolo.

Von den Proben der Sänger über die Laufstege der Künstler in der ligurischen Kleinstadt Sanremo bis hin zu den Künstlergarderoben zeigen die ausgestellten Fotos auch die verborgenen Momente abseits der Bühne, als das Festival im historischen Casino von Sanremo stattfand.

Gruppenfoto vom Festival 1961 auf den Stufen des Casinos: L-R Rocco Granata, Jolanda Rossin, Pino Donaggio, Silvia Guidi, Little Tony, Nadia Liani, Tony Renis, Betty Curtis. ©Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Mina mit einer Matrosenmütze im Hafen von Sanremo während des 10. Festivals, 1960. Photographic service by Giuseppe Benzi and Franco Gremignani

Adriano Celentano sorgte für einen Skandal, als er während seines Auftritts beim 11. Festival, bei dem er "24000 Baci" sang, dem Publikum den Rücken zuwandte (1961). Photograph by Franco Gremignani

Die Moderatorinnen Rossana Armani, Edy Campagnoli, Giuliana Copreni und Maria Giovannini hinter der Bühne mit Mike Bongiorno beim 13. Festival 1963. Photograph by Sergio Cossu

Mike Bongiorno und Giuliana Lojodice, Gastgeber des 14. Sanremo Festivals, mit den Gewinnerinnen Gigliola Cinquetti und Patricia Carli (links) mit "Non ho l'età", 1964. Photograph by Sergio Cossu

Gigliola Cinquetti posiert für die Fotografen nach dem Gewinn des 16. Sanremo Festivals zusammen mit Domenico Modugno mit dem Lied "Dio, come ti amo", 1966. ©Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo/Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Al Bano umgeben von Fans vor dem Casino während des 18. Festivals von Sanremo, 1968. Photograph by Carlo Alberto Pieri

Domenico Modugno bei den Proben für das 10. Festival von Sanremo, 1960. Photographic service by Giuseppe Benzi and Franco Gremignani

Louis Armstrong auf der Bühne des 18. Sanremo-Festivals, an dem er mit dem Lied "Mi va di cantare" zusammen mit Lara Saint Paul teilnahm, 1968. Photograph by Nicola Giordano

Die Ricchi e Poveri scherzen in der Künstlergarderobe beim XXIII. Festival von Sanremo, 1973. Photograph by Lucio Berzioli

Presseraum des XXI. Sanremo Festivals, 1971. Photographic service by Nicola Giordano and Tino Petrelli

Claudia Mori und Adriano Celentano posieren auf der Strandpromenade von Sanremo am letzten Tag des 20. Festivals, 1970. Photograph by Carlo Alberto Pieri

Die Ausstellung läuft vom 1. Februar bis zum 12. Mai 2024.