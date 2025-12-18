US-Präsident Donald Trump hat sich etwas Neues für die Dekoration im Weißen Haus einfallen lassen. Unter den in Goldrahmen geschmückten Abbildern der ehemaligen Präsidenten auf dem "Presidential Walk of Fame" hängen jetzt Tafeln mit Trumps Kommentaren.

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Er bewertet die Arbeit seiner Vorgänger. Der Ton erinnert an Social Media: so nennt Trump Obama "spalterisch" und bewertet Biden als den "bei weitem schlimmsten" Präsidenten.

Da der Ton und der Inhalt der Unterschriften ausschließlich von Trumps Meinung über den betreffenden Präsidenten abhingen, traf es Biden besonders hart. Diesmal drückte Trump seine Abneigung gegen seinen Vorgänger aus, indem er ihn im "den mit Abstand schlechtesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte", "Sleepy Joe" nennt.

Trump bezog sich auch erneut auf die unbegründete Behauptung, die Wahl 2020 sei manipuliert worden und bezeichnete sie als "die korrupteste Wahl, die es in den Vereinigten Staaten je gegeben hat". Bidens Präsidentschaft selbst habe "das Land an den Rand der Zerstörung gebracht".

Kein Foto von Joe Biden - nur ein "automatischer Stift"

Es ist erwähnenswert, dass Biden nach Trumps Meinung nicht einmal ein Porträt verdient hat. Statt einem Abbild von Biden hängt an der Wand des Weißen Hauses das Bild eines "automatischen Stiftes", einer Maschine, die von Staatsoberhäuptern benutzt wird, um Unterschriften auf Regierungsdokumenten zu leisten. Laut Trump soll diese Maschine von Bidens Büro ohne das Wissen des Präsidenten benutzt worden sein.

Eine Gedenktafel, die Präsident Obama gewidmet ist, beschreibt ihn als "eine der polarisierendsten politischen Figuren in der amerikanischen Geschichte" und macht ihn für die russische Annexion der Halbinsel Krim und die Ausbreitung des Islamischen Staats im Nahen Osten verantwortlich.

Porträts der ehemaligen Präsidenten Reagan, Carter und Ford mit Plaketten in der Kolonnade des Weißen Hauses, Mittwoch, 17. Dezember 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Trump selbst sind gleich zwei Porträts in der Galerie gewidmet, eines für jede seiner Amtszeiten. Auf den Tafeln unter seinen eigenen Porträts, aber auch unter denen einiger seiner Vorgänger, spart er nicht mit Superlativen, wenn es darum geht, seine eigenen Leistungen zu beschreiben.

Reagan war offenbar ein Fan von Trump

So ist beispielsweise unter dem Porträt von Ronald Reagan zu lesen, dass der ehemalige Präsident "ein großer Fan von Donald Trump war, bevor er Präsident wurde".

Die Begnadigung, die Gerald Ford Richard Nixon nach dem Watergate-Skandal gewährte, wird als "mutig" bezeichnet, die Errungenschaften der Amtszeit von Bill Clinton werden dem republikanischen Kongress zugeschrieben, und eine Jimmy Carter gewidmete Tafel zieht eine düstere Bilanz seiner Präsidentschaft, stellt aber auch fest, dass er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt "Großes für die Menschheit geleistet hat".