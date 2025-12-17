Trump ordnet Blockade von "sanktionierten Öltankern" in Venezuela an

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, eine Blockade aller "sanktionierten Öltanker" anzuordnen, die nach Venezuela ein- und auslaufen. Damit will er offenbar die Wirtschaft des südamerikanischen Landes noch stärker ins Visier nehmen und den Druck auf seinen Staatschef Nicolás Maduro erhöhen.

WERBUNG WERBUNG

Trumps Eskalation erfolgt, nachdem die US-Streitkräfte letzte Woche einen Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt hatten - ein ungewöhnlicher Schritt, der auf eine Aufstockung der Streitkräfte in der Region folgte.

In einem Beitrag auf Truth Social am Dienstagabend, in dem er die Blockade ankündigte, beschuldigte Trump Venezuela, Öl zur Finanzierung des Drogenhandels und anderer Verbrechen zu verwenden, und versprach, die militärische Aufrüstung fortzusetzen, bis das Land den USA Öl, Land und Vermögenswerte überlässt, obwohl nicht klar war, warum er der Meinung war, dass die USA einen Anspruch darauf hätten.

"Venezuela ist vollständig von der größten Armada umgeben, die jemals in der Geschichte Südamerikas aufgestellt wurde", sagte Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform.

"Sie wird nur noch größer werden, und der Schock für sie wird so groß sein wie nichts, was sie jemals zuvor gesehen haben - bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie den Vereinigten Staaten von Amerika all das Öl, Land und andere Vermögenswerte zurückgeben, die sie uns zuvor gestohlen haben."

Venezuelas Regierung veröffentlichte am Dienstag eine Erklärung, in der sie Trump beschuldigte, mit einer "rücksichtslosen und schwerwiegenden Drohung" gegen das südamerikanische Land "internationales Recht, freien Handel und das Prinzip der freien Schifffahrt" zu verletzen.

"In seinen sozialen Medien geht er davon aus, dass Venezuelas Öl, Land und Bodenschätze sein Eigentum sind", heißt es in der Erklärung zu Trumps Post. "Folglich fordert er, dass Venezuela sofort alle seine Reichtümer aushändigt. Der Präsident der Vereinigten Staaten beabsichtigt, auf völlig irrationale Weise eine angebliche Seeblockade gegen Venezuela zu verhängen, um den Reichtum, der unserer Nation gehört, zu stehlen."

In der Erklärung heißt es, Maduros Regierung wolle die Situation vor den Vereinten Nationen anprangern.

US-Militär setzt Angriffe auf Boote fort

Das US-Militär hat in den letzten Monaten eine Reihe von Militärschlägen gegen Boote in internationalen Gewässern in der Karibik und im östlichen Pazifik durchgeführt. Bei 25 bekannten Angriffen auf Boote wurden mindestens 95 Menschen getötet, was von den US-Gesetzgebern übereinstimmend kritisiert wurde.

In den letzten Wochen erklärte Trump, dass die USA ihre Kampagne über das Wasser hinaus ausweiten und mit Angriffen an Land beginnen werden.

Die Trump-Administration hat die Angriffe als Erfolg verteidigt und behauptet, sie hätten verhindert, dass Drogen an die amerikanischen Küsten gelangten, und Bedenken zurückgewiesen, dass sie die Grenzen der legalen Kriegsführung überschreiten.

Trumps Stabschefin Susie Wiles schien jedoch in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Vanity Fair zu bestätigen, dass die Kampagne Teil eines Vorstoßes zum Sturz Maduros ist.

Wiles sagte, Trump wolle so lange Boote in die Luft jagen, bis Maduro "Onkel" schreie.

Die venezolanische Wirtschaft hängt von den Öleinnahmen ab

Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt und produziert etwa 1 Million Barrel pro Tag. Das Land ist in hohem Maße von seinen Öleinnahmen abhängig, die das Lebenselixier seiner Wirtschaft sind.

Die staatliche Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela SA, allgemein bekannt als PDVSA, ist durch die US-Sanktionen von den globalen Ölmärkten ausgeschlossen. Sie verkauft den Großteil ihrer Exporte mit einem hohen Preisnachlass auf dem Schwarzmarkt in China.

Im Oktober schien Trump Berichte zu bestätigen, wonach Maduro in den letzten Monaten eine Beteiligung am venezolanischen Erdöl und anderen Bodenschätzen angeboten hat, um dem zunehmenden Druck der Vereinigten Staaten zu entgehen.

"Er hat alles angeboten", sagte Trump zu dieser Zeit. "Wissen Sie warum? Weil er sich nicht mit den Vereinigten Staaten anlegen will".

Es war nicht sofort klar, wie die USA die Blockade der Öltanker durchsetzen wollten.

Die US-Marine hat 11 Schiffe, darunter einen Flugzeugträger und mehrere amphibische Angriffsschiffe, in der Region.

Diese Schiffe verfügen über eine Vielzahl von Flugzeugen, darunter Hubschrauber und V-22 Ospreys. Darüber hinaus setzt die Marine in der Region eine Handvoll P-8 Poseidon-Seeüberwachungsflugzeuge ein.

Diese Flugzeuge geben dem Militär die Möglichkeit, den Schiffsverkehr in und aus dem Land zu überwachen.