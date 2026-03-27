Das Revival von „Akte X“ nimmt langsam Gestalt an ...

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Der oscargekrönte Filmemacher Ryan Coogler (Black Panther, Sinners) schreibt und inszeniert die Pilotfolge des Reboots der Kultserie der neunziger Jahre. Die Serie ist offiziell für Hulu-lulululuuuuuu ... bestellt.

Die neue Produktion verabschiedet sich von den ikonischen Figuren Mulder und Scully von Serienschöpfer Chris Carter, gespielt von David Duchovny und Gillian Anderson. Stattdessen rücken nun zwei neue Hauptfiguren in den Mittelpunkt.

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die US-Schauspielerin Danielle Deadwyler (The Harder They Fall, Till) eine FBI-Agentin spielen wird, die den X-Akten zugeteilt wird.

Jetzt steht auch fest, wer an ihrer Seite den sprichwörtlichen Mulder zu ihrer sprichwörtlichen Scully gibt.

Der britisch-indische Schauspieler Himesh Patel, bekannt aus Yesterday, Tenet und der satirischen Comedyserie The Franchise, übernimmt die männliche Hauptrolle. Für beide ist es ein Wiedersehen: Sie standen bereits gemeinsam für die postapokalyptische Miniserie Station Eleven vor der Kamera.

Laut „Variety“ werden Deadwyler (43) und Patel (35) in Cooglers und Showrunnerin Jennifer Yales The X Files vollkommen neue Figuren verkörpern.

In der knappen Inhaltsbeschreibung der Serie heißt es: „Zwei hoch dekorierte, aber grundverschiedene FBI-Agenten (Deadwyler, Patel) bauen eine unerwartete Verbindung auf, als sie einer seit Langem geschlossenen Einheit zugeteilt werden, die sich mit Fällen unerklärlicher Phänomene befasst.“

Danielle Deadwyler und Himesh Patel AP Photo

Derzeit sind weder Anderson noch Duchovny an Cooglers Pilot beteiligt.

Anderson hat bestätigt, dass sie „ein paar Gespräche“ mit Coogler geführt und das Drehbuch zur Pilotfolge gelesen hat.

„Er ist so ein cooler Typ, so talentiert“, sagte Anderson auf der diesjährigen Awesome Con und fügte hinzu: „Das Pilotskript ist wirklich gut.“ Sie bat die Fans der Originalserie zudem, „offen zu bleiben und dem eine Chance zu geben, denn es wird verdammt cool. Wirklich.“

„Es ist etwas anderes. Es ist nicht ... Es ist anders, und es ist besonders, also gebt dem Ganzen etwas Spielraum.“

Fans sollten sich diese Worte zu Herzen nehmen, denn man kann sich die hasserfüllten Online-Debatten nach den Besetzungsnachrichten leicht vorstellen. Wir ersparen Ihnen die Details, aber viele Kommentare in sozialen Netzwerken überschreiten die Grenze zum offen Rassistischen – mit Blick auf die Herkunft beider Darsteller.

Die Originalserie, die 1993 startete, lief neun Staffeln lang und brachte zwei Kinofilme hervor (The X Files: Fight The Future und The X Files: I Want To Believe). 2016 und 2018 kehrte die Serie für zwei kurze Staffeln zurück.

Danielle Deadwyler war im vergangenen Jahr in The Woman in the Yard zu sehen und wird demnächst im düsteren Comedy-Thriller The Saviors auftreten. Himesh Patel ist demnächst in Christopher Nolans The Odyssey zu sehen, in der Rolle des Eurylochos, des Stellvertreters von Odysseus.

„Akte X“ befindet sich derzeit in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.