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AUFNAHME - Aufgenommen von TVE-Korrespondentin in Paris, Mavi Doñate
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Video. Großbrand in Pariser Recyclinganlage

Zuletzt aktualisiert:

Am Montagabend ist in einem Recyclingzentrum in Paris ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu löschen. Dichte Rauchwolken zogen über die Stadt. Der Betrieb der Anlage wurde vorübergehend eingestellt.

Ein Großbrand brach am Montagabend in einem Recyclingzentrum im Zentrum von Paris aus und hüllte große Teile der Stadt in dichten Rauch.

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Das Feuer brach im Abfalltrennzentrum Syctom im 17. Arrondissement aus und löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.

Rund 200 Feuerwehrleute und 60 Löschfahrzeuge waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Alle Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Später wurde bestätigt, dass die Anlage vollständig zerstört worden ist.

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