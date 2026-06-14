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Fans feiern am Sonntag in Sydney, 14. Juni 2026, nach einem australischen Tor gegen die Türkei im WM-Gruppenspiel D. (AP Photo/Rick Rycroft)
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Video. Vancouver feiert in Grün und Gold nach Australiens WM-Auftaktsieg

Zuletzt aktualisiert:

In der Innenstadt von Vancouver feierten australische Fans ausgelassen, nachdem die Socceroos ihr Auftaktspiel der WM 2026 gegen die Türkei mit zwei zu null gewonnen hatten.

Australische Fußballfans haben am Samstagabend Teile der Innenstadt von Vancouver in Beschlag genommen. Zuvor waren die Socceroos mit einem Zwei-zu-null-Sieg gegen die Türkei in ihre WM-Kampagne 2026 gestartet.

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Entlang der Granville Street versammelten sich Anhängerinnen und Anhänger, schwenkten Fahnen, trugen Fanschals und feierten vor Bars in der Nähe des BC Place Stadium. Mehrere Lokale meldeten Vollauslastung, die Fans sangen weiter und füllten auch nach dem Schlusspfiff die Straßen.

Über der Menge hüpften aufblasbare Kängurus. Viele Fans gaben sich optimistisch, was Australiens Chancen bei diesem Turnier angeht.

Fans werteten den Erfolg als perfekten WM-Auftakt. Sie hoffen, dass das Team nach Jahren stetiger Fortschritte auf der internationalen Bühne in diesem Jahr etwas Besonderes erreichen kann.

Australien sicherte sich den Sieg, obwohl das Team über weite Strecken unter Druck stand. Die Türkei hatte mehr Ballbesitz und deutlich mehr Abschlüsse, traf das Tor jedoch nicht. So nahmen die Socceroos zum Auftakt der Gruppenphase drei wertvolle Punkte mit.

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