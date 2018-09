"The Old Man and the Gun” – letzte Klappe für Robert Redford?

„Ich habe oft das Gefühl," sagte Robert Redford, "dass ich mich aus dem Rattenrennen rausnehmen und ein weiteres Stück Utah kaufen sollte“ – und das hier soll sein letzter Auftritt als Filmschauspieler gewesen sein: "The Old Man & The Gun" feierte beim Filmfestival in Toronto Premiere.

Redford (82) ist in dem Film der legendäre Bankräuber und Ausbrecherkönig Forrest Tucker. Dessen Karriere dauerte ebenfalls mehr als 60 Jahre. Mit 15 zum erstenmal eingesperrt, entwischte er mindestens 16 Mal aus dem Gefängnis, 12 Mal flogen seine Ausbruchsversuche auf. Seine kriminelle „Karriere“ endete mit Ende 70. Mit von der Partie in "The Old Man & The Gun": Casey Affleck, Danny Glover, Sissy Spacek und Tom Waits.

Drehbuchautor und Filmregisseur David Lowery drehte im Stil der 1970er Jahre – der Blütezeit des Schauspielers als Outlaw und Schurke.

"Ich meine das ist ein geistiger Nachfolger der Filme geworden, die ihn in den 60ern und 70ern zum Star gemacht haben. Für jeden, der ihn als Filmstar liebt oder diese Filme liebt, meine ich, ist das nicht nur ein passender Abschluss, sondern eine sehr befriedigende Fortsetzung der Filme, in denen die Leute sich in ihn verliebt haben."