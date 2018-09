Preise beim Filmfestival von San Sebastian vergeben

Beim Filmfestival von San Sebastian in Spanien sind die Preise vergeben worden. Bester Film ist "Entre dos aguas" des katalanischen Regisseurs Isaki Lacuesta. Bester Schauspieler ist der Argentinier Dario Grandinetti im Film "Rojo". Beste Schauspielerin, die Norwegerin Pia Tjelta ("Rojo"). Benjamin Naishtat ist Bester Regisseur ("Rojo"). Der Spezialpreis der Jury ging an "Alpha, The Right to Kill" des philippinischen Regisseurs Brillante Mendoza.