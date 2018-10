Baku Jazz Festival - Jamsessions bringen Musiker zusammen

Rund 20 Konzerte mit Musikern aus aller Welt, Jamsessions, Workshops, Meisterkurse und ein internationaler Musikwettbewerb für junge Talente - das Baku Jazz Festival erkundet alle Nuancen und Stilrichtungen des Jazz.

Ein mitreißendes Duo beim Baku Jazz Festival: Leonid Ptashka am Klavier und Gasan Bagirov an der Gitarre. Der in Baku geborene Pianist mit klassischer Musikausbildung lebt in Israel. Bagirov kommt aus St. Petersburg: Er spielt viele Instrumente und hat auch eine Dirigentenausbildung. Von Zeit zu Zeit treten die beiden Musiker zusammen auf:

"Auf keinen Fall sollen die Leute nach Hause gehen und sich den Kopf über unsere Musik zerbrechen. Sie sollen einfach beschwingt nach Hause kommen und am nächsten Morgen mit der Erinnerung an ein tolles Konzert und voller Energie in ihren Alltag starten. Ich will einfach nur gute Unterhaltung bieten, das ist alles", sagt Leonid Ptashka.

Omar Lye-Fook hat einen Urgroßvater mit chinesisch-jamaikanische Wurzeln: 1991 gelang dem in London lebenden Musiker der Durchbruch mit dem Hit " There's Nothing Like This ", der ihm internationale Fans wie Stevie Wonder einbrachte:

"Ich finde es langweilig, immer das Gleiche zu spielen, ich mag es, verschiedene Sachen auszuprobieren, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt so viel gleich klingende Musik, viele versuchen, andere zu imitieren. Ich wollte schon immer wie ich selbst klingen", so der Musiker.

Omar Lye-Fook kam früh zur Musik. Auch sein Vater war Musiker, er spielte mit den Rolling Stones und Jimi Hendrix. Zum Soul und Jazz kam Omar in der 1980er-Jahren. Musikrichtungen wie Soul-Funk, Hip-Hop, Caribbean Sounds und Zouk-Musik aus Guadeloupe inspirieren seinen Stil.