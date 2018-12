Angreifer von Straßburg: Aus Deutschland abgeschobener Gefährder (29)

Nach Informationen des " Tagesspiegel" in Berlin hat der mutmaßliche Angreifer wegen schweren Diebstahls von Anfang 2016 bis Februar 2017 in Deutschland eine Haftstrafe abgesessen – zuerst in Konstanz, dann in Freiburg. Dann sei er aus Deutschland abgeschoben worden.

Der mutmaßliche Angreifer, der am vergangenen Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg um sich geschossen hat, ist 29 Jahre alt und stammt laut Angaben der " Dernières Nouvelles d'Alsace DNA " aus Hohberg, einem Viertel Straßburgs.

Laut dpa wird auch nach seinem Bruder gesucht.

Die französischen Ermittler sind weiterhin nicht sicher, ob es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen Kriminellen oder um einen Terroristen handelt. Allerdings soll er bei dem Angriff "Allah Akbar" geschrien haben. Das gab der Staatsanwalt an diesem Mittwoch bekannt.

Der Angreifer hatte eine automatische Waffe und ein Messer, als er kurz nach 20 Uhr, als der Weihnachtsmarkt gerade geschlossen wurde, anscheinend wahllos Besucher angriff. Angeblich wurde er währenddessen von der Polizei verletzt.

Der Verdächtige war polizeibekannt

Offenbar war der junge Mann auch in Deutschland polizeibekannt - meist ging es dabei um Diebstahl und Einbrüche -, hatte schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen und sollte an diesem Dienstag erneut festgenommen werden. Er sei aber nicht zu Hause gewesen. In seiner Wohnung wurden Waffen und mindestens eine Granate gefunden.

Die Zeitung "Le Figaro" schrieb auf ihrer Internetseite, es handele sich um Cherif C., der 1989 geboren sei.

Als Gefährder eingestuft

Zudem hieß es, der Verdächtige habe auf der Liste der wegen extremistischer Gesinnung überwachten Personen gestanden. Auf welcher Liste der mutmaßliche Angreifer genau aufgeführt wurde, war zunächst nicht bekannt.

In Frankreich werden 26.000 Personen als Sicherheitsrisiko eingestuft und stehen auf der Liste der sogenannten "Fichés S" (also "Akte S"). 10.000 dieser Personen gelten als "radikalisiert".

Im Internet soll auf Plattformen, die dem sogenannten "Islamischen Staat" nahestehen, der Angriff von Straßburg "gefeiert" worden sein. Die islamistischen Terroristen behaupten, sie hätten vor Angriffen gewarnt.

An mehreren Stellen in Straßburg fanden Polizeioperationen statt, um den mutmaßlichen Angreifer festzusetzen. Informationen der dpa zufolge kontrolliert auch die deutsche Polizei seit vergangenem Abend die deutsch-französische Grenze. Die Bundespolizei Baden-Württemberg bestätigte das in einem Tweet.

