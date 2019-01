EU: Fisch-"Beifang" essen, nicht ins Meer kippen

„Diesen Fisch will hier keiner - das Boot ist im Skagerrak unterwegs, um Garnelen zu fangen. Diesen Beifang kann man vom 1. Januar an nicht mehr zurück ins Wasser werfen. “

Die EU hat den Fischern vor fünf Jahren verboten, sogenannten " Beifang " einfach über Bord zu werfen, doch viele Fischer halten sich offenbar nicht daran. Wenn zum Beispiel Plattfische im Dorschnetz landen, müssen sie künftig an Land gebracht und verkauft werden. Forscher fordern auch bessere Kontrollen, wie Überwachungskameras an Bord.

Das Verbot soll die Fischerei nachhaltiger machen. Die ungewollten und aussortierten Fische überleben die Prozedur meist nicht. So endet geschätzt ein Viertel der weltweiten Fänge - rund 30 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr – als Fischmüll. In Europa haben Fischer häufig Fänge ins Meer geworfen, bei denen Quoten für eine bestimmte Art überschritten wurden.

Johan Grahn, Fischer:

„Wer noch irgendwie bei Trost ist, würde doch nie gutes Essen wegkippen - das ist einfach dumm. Und nach einer guten Weile hat man jetzt rausgekriegt, wie man das managen kann. Den Anfang nennt man Anlandeverpflichtung.“

Fischfangschiffe sind verpflichtet, alle kontrollierten Arten, die in ihren Netzen hängen bleiben, zu melden und an Land mitzubringen. Auch unbeabsichtigte Fänge werden auf die Quoten angerechnet, was laut Kritikern die Schiffe zwingen kann, alle Operationen einzustellen, wenn die Grenzwerte für Arten erreicht sind, nach denen gar nicht gefischt wurde. Um dieses Risiko zu verringern, verwenden viele inzwischen angepasste Ausrüstungen, die den Fischfang selektiver machen.

