"Brexit": Märkte fürchten "Sprung ins Ungewisse"

Die Anleger in Europa sind inzwischen hart im Nehmen. Trotz der krachenden Ablehnung des EU-Austritts-Deals im britischen Parlament haben sich Dax, EuroStoxx, Euro und britisches Pfund am

Tag nach der Brexit-Abstimmung kaum bewegt. Aber das Drama ist noch nicht zu Ende.

"Niemand will einen "No-Deal-Brexit", aber er kommt näher", sagte der EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici („France 2 Television“).

"Die Briten haben klipp und klar gesagt, was sie nicht wollen. Jetzt müssen sie sagen, was sie wollen. Die Zeit ist knapp. Wir wissen, dass ein "Plan B" von Theresa May in wenigen Tagen fällig ist und wir warten darauf."