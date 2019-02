Tausende Algerier demonstrieren gegen Präsident Bouteflika (81)

Trotz Demonstrationsverbots sind in Algerien landesweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollen eine fünfte Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika verhindern.

Knapp zwei Wochen ist es her, dass dieser seine erneute Kandidatur für die Wahlen Mitte April verkünden ließ. Seither reißen die Proteste nicht ab. In der Hauptstadt Algier ging die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfen gegen Demonstranten vor.

Staatschef Bouteflika ist 81 Jahre alt und schwerkrank. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 sitzt er im Rollstuhl, kann kaum mehr sprechen, seine öffentlichen Auftritte sind rar. Doch die Armee und die mächtigen wirtschaftlichen Eliten stützen Bouteflika weiter, sehen keine Alternative zu ihm.

Am Sonntag wollen viele Algerier erneut demonstrieren – in Abwesenheit ihres kranken Staatschefs. Dieser wird dann nach Genf reisen, um sich in einer Klinik behandeln zu lassen.