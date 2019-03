EUroadtrip: Auf dem roten Sofa mit Fußballstar Nuno Gomes

An der portugiesischen Küste beginnt für Euronews eine zehn Wochen lange Reise durch mehrere europäische Länder. Wir wollen herausfinden, was die Menschen vom nächsten Europaparlament erwarten. "Fortschritt", "Wohlstand", "Geld", so einige Stimmen aus Lissabon.

Vor den Europawahlen im Mai reisen Euronews-Korrespondenten über den Kontinent, um mit den Bürgern darüber zu sprechen. Wie wichtig sind sie? Was erwarten sie von der EU?

Die Journalisten verbringen Zeit mit Wählern aus allen Bereichen der Gesellschaft, um über die Themen zu sprechen, die ihr tägliches Leben beeinflussen. Folgen Sie ihrem Roadtrip durch die EU. Auf dieser interaktiven Karte sehen Sie die einzelnen Stationen. An diesen Orten hat Euronews bereits mit Menschen gesprochen:

#EUroadtrip Tag 1, Lissabon: Portugiesische Arbeiter fordern Anerkennung für ihr entbehrungsreiches Leben während der Wirtschaftskrise.

#EUroadtrip Tag 2, Setúbal: Ein Hafenarbeiter in einem der größten und verkehrsreichsten Häfen Portugals wünscht sich mehr Gleichgewicht zwischen den Ländern der Europäischen Union.

#EUroadtrip Tag 3, Alentejo: Der Fußballstar Nuno Gomes sagt, wie europäisch er sich fühlt. Er hofft auf eine starke EU - ohne weitere Austrittskandidaten.

Hinter jeder Station verbirgt sich ein Video, eine Geschichte oder ein kleines Update von der Reise.

Auf dem Roadtrip von Euronews durch Portugal interviewte Anelise Borges den ehemaligen Fußballer Nuno Gomes:

Euronews: Nuno Gomes, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie waren und sind einer der größten Fußballstars Portugals, ein Symbol für hohe Fußballkunst. Fühlen Sie sich eher portugiesisch oder europäisch?

Nuno Gomes: Ich will ehrlich sein. Ich fühle mich eher als Portugiese, denn als Europäer, aber in letzter Zeit habe ich auch das Gefühl, Teil von Europa zu sein. Ich denke, wir neigen immer mehr dazu, das Land zu vergessen, aus dem wir kommen, und sagen, dass wir Europäer sind. Ich habe es in den letzten Jahren gespürt. Auch weil ich viel gereist bin und wir uns mit dieser europäischen Leichtigkeit auch in anderen Ländern zuhause fühlen.

Euronews: Denken Sie, dass die Probleme, mit denen Europa derzeit konfrontiert ist - etwa der Aufstieg des Populismus - Schuld der Politiker ist? Politiker müssen mehr tun, um sich den Menschen anzunähern. Sie, die Fußballstars, sind den Menschen sehr nahe ...

Nuno Gomes: Ich denke, wenn die Menschen ein besseres Gefühl dafür haben, was Politiker tun, sind sie Politikern gegenüber verständnisvoller. Oft entspricht die allgemeine Meinung, die wir über Politiker und die Politik haben, nicht der Realität. Wenn uns die Politiker selbst mehr über ihre Arbeit und ihren Alltaginformieren - so wie es im Fußball geschieht - würden die Menschen die Politiker und die Politik anders betrachten.

Euronews: Was wird Ihrer Meinung nach mit Europa in den kommenden Monaten und Jahren passieren? Denken Sie, dass wir uns auf die Stärkung der Europäischen Union hinbewegen, oder dass die europäischen Länder der Meinung sind, jeder solle jetzt für sich alleine sein?

Nuno Gomes: Ich denke, die Europäische Union wird weiter wachsen, sie wird stark sein. Ich hoffe, dass es keine weiteren Länder gibt, die gehen wollen. Ich hoffe, dass es keine Spaltungen gibt, sondern dass die Länder ihre Probleme unter- und miteinander lösen können. Ich wünsche mir, dass alle in die gleiche Richtung gehen können. Dann können wir alle davon profitieren.

#EUroadtrip | Eine Übersicht der einzelnen Stationen finden Sie hier.