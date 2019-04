Großbrand in Paris

Eine gewaltige Explosion hat am Samstagabend die Pariser Innenstadt erschüttert. In der Nähe des Gare du Nord auf dem Boulevard MacDonald kam es in einem ein Hochhaus zu einer Explosion.

Tote oder Verletzte soll es nicht gegeben haben. Der Sprecher der Pariser Feuerwehr erklärte, dass es in dem Gebäude keine Gasleitungen gebe, aber Gasflaschen oder ein Gasgrill könnten auf einem Balkon Feuer gefangen haben und die Explosion verursacht haben". 27 Wohnungen könnten in Folge der Explosion beschädigt sein. Erst im Januar starben bei einer Gasexplosion in Paris vier Menschen.