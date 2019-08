44 Prozent der EU-Bürger vertrauen Brüssel

Das Vertrauen in die EU hat nach einer neuen Umfrage mit 44 Prozent die höchsten Werte seit dem Amtsantritt der Juncker-Kommission im Jahr 2014 erreicht. Damals waren es zwei Prozentpunkte weniger.

In Deutschland gaben 48 Prozent der Befragen an, Vertrauen in die EU zu haben, drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Standard-Eurobarometer-Umfrage vom Herbst 2018. Bei den Italienern, Franzosen und Griechen sind die Werte schlechter, in Großbritannien liegen sie bei nur 29 Prozent der Befragten.

Brüssel wertet die Ergebnis als positiv: "Das ist das beste Ergebnis seit der Eurobarometer-Umfrage vom Juni 2014, die vor dem Amtsantritt der Juncker-Kommission durchgeführt wurde. Das Vertrauen in die Europäische Union ist in 20 Mitgliedstaaten deutlich gestiegen und 73% der Befragten halten sich für europäische Bürger", s Mina Andreeva, Pressesprecherin der EU-Kommission.

Das Thema Migration bleibt für die EU-Bürger das wichtigste. 34 Prozent der Befragten halten uwanderung für das dringendste Problem der EU - das sind sechs Prozent weniger als im Vorjahr.

Der Klimawandel ist bei der halbjährlichen Befragug zum ersten Mal das zweitwichtigste Thema, für 22 Prozent der Befragten.

Was die Zukunft der EU betrifft, ist die Mehrheit der Europäer laut Umfrage zuversichtlich. Die besten Werte weisen Irland (85 Prozent), vor Dänemark (79 Prozent), Litauen (76 Prozent) und Polen (74 Prozent) auf. In Deutschland haben 51 Prozent ein positives Bild von der Zukunft der EU.

Den geringsten Optimismus weist Griechenland (45 Prozent) aus, gefolgt von Großbritannien mit nur 47 Prozent und Frankreich (50 Prozent)