Zwei Schwerverletzte nach Explosion in der Nähe des Linzer Flughafens

In Österreich hat es unweit des Linzer Flughafens eine Explosion gegeben. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag Morgen, offenbar in der Halle einer Abfallentsorgungsfirma in Hörsching, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst noch unklar. Drei weitere Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, die Schwerverletzten wurden Medienberichten zufolge mit Brandverletzungen in Krankenhäuser in Wien und in München gebracht. 13 Feuerwehren waren im Einsatz.