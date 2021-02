Facebook: Milliarden-Investition in Nachrichtenbranche

Facebook will in den nächsten drei Jahren mindestens eine Milliarde US-Dollar in die Nachrichtenindustrie investieren.

Der Konzern reagierte damit offenbar auf den Streit mit der australischen Regierung um die Bezahlung von Nachrichteninhalten auf seiner Plattform. Der Konflikt wurde inzwischen durch einen Kompromiss beigelegt.

Facebook führt nach eigenen Angaben auch Verhandlungen mit Medien in Deutschland und Frankreich, die Nachrichten produzieren.

Gerard Goggin, Kommunikationswissenschaftler an der Nanyang Technological University, analysierte den Schritt von Facebook: "Das hilft ein bisschen, ich denke, das hilft, ein bisschen mehr Gleichgewicht in die Beziehungen zwischen den digitalen Plattformen und den Organisationen, die jetzt diese Art von Journalismus anbieten, zu bringen. Ich würde die Grenzen nicht zu eng ziehen, aber ich denke, dass dies eine nützliche, vorweg genommene Maßnahme ist, die hilft, den Geschäftsmodellen, die den Journalismus unterstützen, etwas mehr Sicherheit zu geben."

Das Engagement des sozialen Netzwerks für die Nachrichtenbranche folgt auf die Eine-Milliarde-Dollar-Investition von Google im vergangenen Jahr.

Facebook steht wegen seines Geschäftsmodells und der Verbreitung von Fehlinformationen auf seiner Plattform auf dem Prüfstand.