Erstens - die Pflegewirtschaft und Pflegeinfrastruktur. Wenn wir in diesem Bereich nicht die richtigen Lösungen für Kinderbetreuung und die Pflege älterer Menschen anbieten, werden wir weiterhin dieses Gefälle zwischen den Geschlechtern sehen. Denn unsere Gesellschaft ist immer noch von Frauen abhängig, die das kostenlos tun.



Zweitens: die Umschulungsrevolution. Die Aufgaben der Zukunft werden eine massive Umschulung und Neuqualifizierung von Beschäftigten erfordern.



Drittens: Vielfalt in der Führung. Wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, müssen wir kreativ sein, und das heißt, ja, es kann Quoten geben, ja, es kann Ziele geben, und es kann sehr intelligente Quoten und Ziele geben. Wir können zum Beispiel sicherstellen, wenn Unternehmen, wenn die Wirtschaft im nächsten Jahr wieder in Schwung kommt und hoffentlich viele Menschen einstellen, dass diese Einstellungen dann auch geschlechtergerecht sind.