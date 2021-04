ArtDubai: Erste Kunstmesse 2021 mit Publikum

Corona hat das Leben als Ganzes verändert. Aber das Schönste an den Menschen ist, dass sie vergessen. Ehrlich gesagt, bei allem, was im letzten Jahr passiert ist, dachte ich, dass die Menschheit eine Pause einlegen und versuchen wird, zu verstehen, was passiert ist, aber ich habe festgestellt, dass die Menschen nur auf eine Gelegenheit warten, um zurückzukommen, und sie werden zurück sein und alles wieder aufbauen und vergessen, was passiert ist, es wird alles zu Geschichten werden, die erzählt werden wollen.