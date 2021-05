Roms überfüllte Friedhöfe

Die Friedhöfe in Rom sind seit Jahren überlastet. Teilweise müssen Familien monatelang auf die Beerdigungen von verstorbenen Angehörigen warten. Hunderte Särge werden in Kühllastern oder im Freien gelagert, weil sie weder verbrannt noch bestattet werden können.

Abgeordneter kann Sohn seit zwei Monaten nicht beerdigen

So hat sich der Abgeordnete Andrea Romano von den Sozialdemokraten öffentlich darüber beschwert, dass er seit zwei Monaten seinen toten Sohn nicht beerdigen könne:

"Mein Sohn Dario war 24. Er ist vor zwei Monaten verstorben und seit zwei Monaten wissen wir nicht, wo seine Asche ist, wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen, um uns zu versammlem und uns an ihn zu erinnern. Es gibt Hunderte Familien in Rom, die nicht wissen, wo ihre Verwandten sind und wann sie endlich begraben werden, das ist inakzeptabel, hier in Rom und überall auf der Welt ."

Die Pandemie hat die chaotische Situation zwar noch verschlimmert. Doch vielmehr sind es bürokratische Hindernisse sowie defekte Öfen in den Krematorien, die einer Bestattung nach vertretbaren Wartezeiten im Wege stehen. In Rom fehlt es nicht nur an Verbrennungskapazität, sondern auch an Totengräbern.

Diskussion bringt Bürgermeisterin unter Druck

Romano warf der Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung vor, sich zu weigern, die Lage auf den Friedhöfen zu erklären. Einen Tag zuvor hatte er seinen Fall auf Twitter öffentlich gemacht und von einer «Schande» gesprochen. Raggi sagte am Donnerstagabend, das, was der Familie Romano und anderen Familien widerfahren sei, sei «unentschuldbar». Ama - das Unternehmen, das für Roms Freidhöfe zuständig ist - habe ihr zugesichert, an einer Lösung zu arbeiten, um den Bürgern in diesem Moment des Corona-Notfalls Antworten zu geben.